Recommandation de la santé publique: la population divisée sur le masque

La décision de la Santé publique de recommander fortement le port du masque dans les lieux publics divise dans la population, comme a pu constater Le Journal en allant tâter le pouls des gens dans deux centres commerciaux.

Si certains ont souhaité que le gouvernement serre un peu plus la vis, comme lors des deux derniers hivers, d’autres en ont plus qu’assez de se faire dire quoi faire et comptent ne rien changer à leurs habitudes.

Pas assez strict

De nombreuses personnes – en majorité des aînés – portaient déjà le masque lors de leurs achats en prévision du temps des Fêtes, hier. Pour bon nombre d’entre eux, cette recommandation est accueillie à bras ouverts.

«Aussitôt que j’arrive dans une place où il y a beaucoup de monde, je sors mon masque. Je fais confiance à 80-90% des gens pour leur bon jugement, mais il va toujours y avoir un 10-15% qui vont être réticents à le porter [quand ils sont malades] », lance Magella Turcotte, à la Place de la Cité.

Certains estiment même que le gouvernement aurait dû être plus strict à ce sujet, comme ça a été le cas lors des deux derniers hivers. La crainte d’une hausse de la mortalité cet hiver est toujours dans l’air.

« Dans les centres d’achat, les pharmacies, les épiceries, entre autres, ça aurait dû être obligatoire. Il y a beaucoup de contacts dans ces endroits-là! », lâche Ghislain Boudreau, un masque au visage.

Photo Jérémy Bernier

Ni chaud, ni froid

D’autres citoyens rencontrés par le Journal semblaient, quant à eux, plutôt neutres face à cette décision de la Santé publique. Pour eux, cette recommandation fait état de l’importance des précautions à prendre, sans pour autant forcer la main de la population.

« On ne mettra pas nécessairement plus le masque, à part peut-être à l’hôpital ou la pharmacie, mais on fera plus attention, c’est certain. On va rester chez nous si on est malade et on ne fera pas exprès d’aller infecter le monde », lance Claudette Bolduc.

«C’est un libre choix. J’ai toujours des masques pas loin dans ma sacoche ou dans mes poches. Si on va dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça vaut la peine de le porter ou si on va dans une RPA. Aussi, pour nous-mêmes, si on a quelque chose et qu’il faut sortir, on le met. Il ne faut surtout pas l’imposer parce que là, on ne le portera pas. Il faut être responsable», a soutenu pour sa part Louise Gendreau de Lévis.

À l’Institut de Beauté Manon Simard, Nancy Renald considère que le gros bon sens est de mise. Les employés qui travaillent près des clients, en esthétique, porteront le masque, mais elle ne voit pas la nécessité pour ceux qui travaillent sur le plancher.

Photo Jérémy Bernier

« Si les clients veulent mettre le masque, je n’ai aucun problème avec ça. Mais pour moi, c’est fini. Il va falloir apprendre à vivre avec les virus », affirme-t-elle.

«C’est sûr que si tu es malade, tu dois le porter évidemment. Après ça, c’est plus ton choix, si tu veux oui ou non le porter», a confié Nicole Beltran.

Photo Diane Tremblay

Les masques du malheur

Les mesures sanitaires des deux dernières années de pandémie ont toutefois eu raison de la patience et de la tolérance de plusieurs personnes qui ne veulent plus rien savoir de porter un masque.

« C’est une bonne chose que ce soit juste une recommandation, personnellement, je ne le porterai pas. Ça ne changera rien pour moi », lance Samuel Thibodeau, au côté de sa conjointe.

Photo Jérémy Bernier

Une commerçante des Promenades de Beauport, qui a tenu à garder l’anonymat, avoue en avoir soupé des mesures sanitaires.

« Je m’y attendais, venant du gouvernement. Est-ce que je pense que ça vaut la peine? Non. Tant qu’à moi, c’est fini, on est rendu ailleurs. Il n’en meurt plus du monde », lance-t-elle.