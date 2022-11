Savoir interpréter les statistiques immobilières en fonction de la saisonnalité

L’immobilier est impacté par la saisonnalité. Le nombre d’acheteurs, de propriétés et le prix sont des éléments qui varient en fonction de la période de l’année. Quand nous cherchons à analyser les ventes, il est essentiel de prendre en compte cette variable.

D’une période à l’autre, plusieurs éléments peuvent varier. La quantité de propriétés disponibles à la vente et d’acheteurs n’est pas constante toute l’année. Nous remarquons que plus de vente ont lieu en juin plutôt qu’en juillet par exemple. Le prix moyen ou médian des transactions est également évolutif en fonction de la saison. Les prix sont plus faibles au printemps car les acheteurs sont plus nombreux à cette période. Comme la demande est élevée, les prix sont plus abordables. Au contraire, à l’automne, les acheteurs sont moins nombreux et plus expérimentés, les propriétés sont plus couteuses. L’offre et la demande ont un impact considérable sur le prix.

Pour analyser correctement les statistiques, il est essentiel de comparer ce qui est comparable. Deux options s’offrent à nous. Nous pouvons analyser les ventes d’un mois avec le même mois de l’année précédente pour obtenir un résultat cohérent. La deuxième solution est de « désaisonnaliser » les données. Beaucoup d’organismes utilisent cette méthode. Cela permet de mettre en relation plusieurs mois de la même année en tenant compte de la saisonnalité. Différentes méthodes statistiques permettent de désaisonnaliser les données. Avec cette méthode, le nombre de transactions obtenu n’est plus une donnée réelle mais corrigée pour remédier à la saisonnalité.

Selon les statistiques publiées par L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), en septembre 2022, les ventes résidentielles ont connu une baisse :

· Les ventes résidentielles nationales ont reculé de 3,9 % d'un mois à l'autre en septembre.

· Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont diminué de 32,2 % comparativement au même mois l'an dernier.

· En septembre, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a diminué de 6,6 % d'une année à l'autre.