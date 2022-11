Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: des ajustements aux mesures d’atténuation

Face au succès limité de certaines des mesures d’atténuation en lien avec les travaux du tunnel, le ministère des Transports procède à des ajustements, dont la mise sur pied d’une «navette santé» gratuite qui se rendra jusqu’à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

• À lire aussi: Tunnel La Fontaine: de nouvelles restrictions pour les poids lourds

• À lire aussi: Transport en commun: la distribution de billets gratuits prolongée au métro Radisson

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce mercredi, par communiqué.

La nouvelle ligne RTL-462 débutera son trajet aux stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, fera un arrêt à Radisson, puis poursuivra sa route jusqu’à l’hôpital. Le déploiement d’une deuxième «navette santé» fait également l’objet de discussion.

Deux autres lignes, exo-520 et exo-521, qui ne passaient qu’une fois chaque heure, seront pour leur part fusionnés.

La ligne exo-520 qui en résulte offrira, selon le gouvernement, un meilleur temps de parcours jusqu'au terminus Radisson. Elle desservira les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 30 minutes pendant les heures de pointe.

Le service RTL à la demande, qui permet de réserver un taxi collectif pour des déplacements dans les parcs industriels de Longueuil et Boucherville, aura pour sa part une zone élargie qui desservira dorénavant les stationnements incitatifs Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne, en plus des quartiers Harmonie et du Boisé.

«Votre gouvernement est en mode solution et surveille rigoureusement la situation au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine depuis le début des travaux. Nous n'hésiterons pas à faire d'autres ajustements au besoin pour faciliter la vie de tout le monde», a indiqué Mme Guibault.

Elle rappelle par ailleurs que la remise de titres gratuits au terminus Radisson sera prolongée jusqu'au 18 décembre 2022.