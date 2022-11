GOUAULT, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean Gouault, survenu le 29 octobre 2022, à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de feu madame Marcelle Dandonneau Gorchon. Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Colombe), Jean-Pierre (Francine), Marie-France et Didier, ses petits-enfants Olivier, Avril, Christina, Amanda, Christine, Justin, Phillipe et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 novembre 2022, de 13h30 à 17h30 à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital Pierre-Boucher.