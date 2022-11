Cheerleading: une base au sommet de la pyramide

Se démarquant par sa polyvalence et ses habiletés physiques, un ancien gymnaste québécois a effectué avec brio sa conversion vers le cheerleading. Déjà au sommet de son sport, il participera en avril 2023 aux Championnats du monde.

Jacob Lagimonière est le premier représentant des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à être invité au sein de l’équipe canadienne pour cette compétition d’envergure, qui se tiendra à Orlando, en Floride. Trente athlètes ont été sélectionnés pour l’équipe mixte, dont seulement six Québécois.

PHOTO COURTOISIE / PATRIOTES DE L’UQTR

«C’était une vague de pur bonheur, a avoué le jeune homme de 22 ans. C’est un peu irréel. Tu es toujours habitué d’avoir du monde en bas de toi et du monde en haut. Et là, de savoir que tu fais partie du sommet de la pyramide, c’est difficile de se comparer et d’avoir des repères.»

Il faut dire que Lagimonière avait tous les outils nécessaires en main. Capable d’impressionnantes prouesses physiques, il possède aussi la confiance et le charisme qui font souvent la différence dans ce genre de discipline. Ce qui lui manquait jusque-là, c’est un peu d’expérience.

De la «gym» au «cheer»

C’est surtout sa polyvalence qui a charmé «Team Canada», lui qui peut être une base pour les pyramides, mais aussi gymnaste sur le tapis. Il a été choisi après plusieurs camps d’entraînement au cours de l’été.

«C’est seulement ma troisième année de cheerleading ; je ne m’attendais pas à progresser aussi rapidement et atteindre le plus haut stade du sport en si peu d’années. C’est sûr que mon “background” en gymnastique m’a beaucoup aidé à progresser», a-t-il expliqué.

«C’était juste d’apprendre à travailler avec sa force et sa puissance correctement», a précisé l’entraîneuse de l’équipe des Patriotes, Anne-Michèle Pagé-Primeau, soulignant les similitudes entre les deux disciplines.

PHOTO COURTOISIE / PATRIOTES DE L’UQTR

Le Sorelois s’est tout de même rendu au niveau national en gymnastique, mais il a humblement mis le tout derrière lui avant de se concentrer sur le cheerleading et ses études en psychologie.

«En "gym", j’avais pas mal atteint mon sommet, a avoué Lagimonière. J’aurais pu monter encore un peu, mais mon rêve olympique, je n’aurais jamais pu m’y rendre. J’avais pas mal fait le tour. J’avais l’impression d’avoir atteint mon plus haut stade.»

Un plongeon vers l’inconnu

En 2020, la série Netflix «Cheer» a remporté le Emmy de la meilleure émission de télé-réalité. Le documentaire a suivi pendant deux saisons le quotidien des champions du Navarro College de Corsicana, et attiré beaucoup d’yeux sur le sport.

Très populaire aux États-Unis, le cheerleading se démocratise de plus en plus au Canada, où de nouvelles compétitions font leur apparition. Les préjugés envers la discipline ont aussi disparu et davantage d’hommes la pratiquent.

Après tout, le ratio est de deux hommes pour une femme pour les formations mixtes.

PHOTO COURTOISIE / PATRIOTES DE L’UQTR

«Les gars viennent essayer et se rendent compte que c’est amusant, a mentionné Pagé-Primeau. Ils utilisent leur force, ils vont au "gym". C’est un sport qui est assez complet, autant pour les gars que les filles.»

Jacob Lagimonière ressent désormais un peu de la pression de représenter son pays. Il aura amplement le temps d’apprendre la routine du Canada d’ici les Championnats du monde et est très bien entouré chez les Patriotes, qui possèdent l’un des quatre programmes élites universitaires du Québec en cheerleading.

«Jacob, oui son talent l’a amené avec l’équipe canadienne, mais je pense que son attitude aussi. Il est un leader positif. C’est quelqu’un qui veut performer et qui peut mener une équipe plus loin juste avec son attitude. C’est lui qui tire mon équipe des Patriotes vers le haut, juste par la personne qu’il est», l’a complimenté son entraîneuse.

Le cheerleading a reçu la reconnaissance complète du Comité international olympique en 2021. Qui sait? Peut-être que Lagimonière pourra finalement toucher à son rêve un jour.