Duclos exhorte Québec à ne pas laisser sur la table les 2,7 milliards du fonds d'infrastructure

Il reste 2,7 milliards $ dans la cagnotte d'infrastructure à Ottawa pour le Québec et les projets sont nombreux, constate le ministre fédéral Jean-Yves-Duclos, qui incite le gouvernement Legault à ne pas laisser ces sommes sur la table.

D'autres provinces comme l'Ontario se sont empressées de s'emparer des montants qui leur étaient attribués dans le cadre de ce programme, qui fermera prématurément, en mars 2023, afin de permettre le lancement d'un tout nouveau programme réclamé par les provinces, relate le ministre.

«Au Québec, on a un effort beaucoup plus important à faire. Il y a plus de 40 % des fonds qui n'ont pas été identifiés par le gouvernement québécois.»

Le ministre rappelle que le gouvernement Legault a jusqu'en mars 2023 pour identifier les projets qu'il souhaite financer, mais qu'il a jusqu'en 2033 pour les dépenser. «Je pense que d'ici 2033, on aura complété ici certainement le projet de tramway.»

«Je suis sûr qu'au Québec, on ne va pas laisser traîner de l'argent du gouvernement canadien. On en a besoin autant que les autres provinces. Le Québec est en retard, pas partout, mais à certains égards en matière de transport collectif. Il faut accélérer les choses. Je suis sûr que le ministre Julien et les autres ministres ne vont pas laisser de l'argent sur la table.»

Le ministre québécois des Infrastructures Jonatan Julien et le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Dominic Leblanc se sont rencontrés il y a deux semaines et se sont promis que la région de Québec allait être priorisée dans l'octroi de montants d'infrastructures. M. Julien a insisté pour que l'échéance de 2025 soit réinstaurée. Mais cela ne se produira pas, a insisté le fédéral.

Tramway

Pour ce qui est du tramway, le ministre Duclos a confirmé que son gouvernement est prêt à utiliser les sommes restantes du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada pour financer les dépassements de coûts. «On est tous d'accord pour investir dans le tramway. C'est le plus gros investissement de l'histoire du pays du gouvernement canadien à Québec.» Il rappelle que l'inflation et les retards ont causé les dépassements de coûts.

La demande doit cependant être soumise d'ici mars 2023. Mais il est confiant que cela se fera. Le maire de Québec, Bruno Marchand est au courant des échéanciers. «Le maire Marchand a expliqué les étapes que la Ville allait suivre dans les prochaines semaines pour donner au gouvernement du Québec toutes les informations nécessaires et utiles pour que le gouvernement du Québec puisse bien faire son travail auprès du gouvernement canadien. Donc, le maire Marchand est dans le plan.»

La phase deux pourra trouver une place dans la prochaine ronde d'investissements qui sera lancée en 2023, a-t-il assuré.