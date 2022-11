[EN IMAGES] Le Manoir: des vernis d’ici font tomber leurs ongles

Des Québécoises s'inquiètent des effets de vernis achetés dans une populaire entreprise montréalaise qui ont fait noircir, strier et décoller leurs ongles durant des semaines.

«Ça ne fonctionne pas et j’avais besoin de réagir. Ils font de l’argent sur le dos de la santé des gens», met en garde Andrée-Anne Chassé, une entrepreneuse de Trois-Rivières qui a porté plainte à Santé Canada à ce sujet.

Cette mère de famille a d’abord sonné l’alarme dans sa petite communauté sur les réseaux sociaux. Elle a ensuite reçu près d’une centaine de messages dénonçant les vernis de type gel de l’entreprise Le Manoir.

«Au début, je pensais que c’était le stress. Mes ongles étaient bruns, décollés et il y avait de la corne en dessous. C’est épouvantable. J’ai commencé à en parler avec mon entourage. J’ai réalisé qu’on était plusieurs dans cette situation avec leurs produits», explique Mme Chassé.

Cette dernière précise n’avoir jamais eu de problème avec le vernis gel avant de les acheter chez Le Manoir. «Je me dis que si je ne fais rien et que la fille d’une amie ou même ma propre fille éventuellement en vient aussi à perdre ses ongles, je ne me le pardonnerais pas», confie-t-elle.

Rendue à l’hôpital

Le Journal s’est entretenu avec plusieurs femmes qui ont elles aussi vu leurs ongles tomber en utilisant ces vernis.

«J’étais certaine d’avoir une mycose parce que c’est arrivé en même temps que je changeais d’emploi en août et j’ai eu beaucoup de stress. Je me suis rendu à l’hôpital et le médecin ne comprenait pas parce les tests étaient négatifs», raconte Namie Loranger, une Montréalaise de 21 ans.

La jeune femme a donc cessé d’utiliser les produits de l’entreprise québécoise durant près d’un mois.

«Mes ongles sont encore endommagés, mais une chance que j’ai arrêté. J’étais quand même étonné parce que la compagnie est de Montréal et ça semble de qualité», dénonce Mme Loranger.

Notons que Le Manoir a près de 90 000 abonnés sur Instagram et multiplie les collaborations sur les réseaux sociaux avec les influenceurs pour faire mousser ses ventes. La compagnie décrit même ses vernis gel comme étant «plus qu'une manucure, c'est une routine de soins pour vos ongles».

En pleine grossesse

Érika Poirier, une résidente de Québec, a décidé pour sa part de vendre ses produits après avoir eu une mauvaise réaction.

«J’utilise le gel à la maison sur mes ongles depuis des années. J’ai commencé à utiliser le vernis Le Manoir durant ma deuxième grossesse. J’en ai parlé avec mon médecin et c’était vraiment une réaction allergique et non une mycose. J’ai réessayé après ma grossesse et tout a recommencé. Ce n’était pas les hormones », explique Mme Poirier.

Ses ongles sont d’abord devenus douloureux. Puis, elle a remarqué «une bosse» sur ceux-ci. «Ils ont décollé et étaient sur le point de tomber», note Érika Poirier.

La faute des clientes?

Emilie Sanscartier, propriétaire de la compagnie Le Manoir, confirme être au courant du problème. Elle ajoute avoir reçu des plaintes de clientes à ce sujet, sans révéler de nombre avec notre représentant.

«Pour moi, il n’y a pas d’histoire qui mérite d’être publiée ici. On parle d’utilisateurs qui ont mal posé le gel sur leurs ongles», se défend Mme Sanscartier, qui se dit tout de même inquiète pour ses clientes.

Elle précise que ses vernis à base de gel, baptisés Gelcare, ne devraient pas toucher la peau puisque c’est cela qui causerait une réaction cutanée et les autres symptômes. Un avertissement en ce sens est d’ailleurs remis aux clients qui en achètent.

«Je vous envoie un lien TikTok avec des vidéos avec des réactions cutanées de partout à travers le monde. Vous allez voir plusieurs marques de gel qui peuvent faire une réaction cutanée. Ça n’a rien à voir avec notre marque Gelcare», assure Emilie Sanscartier.

Mais pourquoi ces produits ne sont-ils pas installés par des professionnels uniquement s’ils peuvent s’avérer dangereux pour le commun des mortels?

«C’est un peu comme acheter un mascara ou même un bleach pour les cheveux en pharmacie. C’est écrit là aussi sur un carton, si tu laisses tes cheveux une minute de trop avec, tu vas brûler tes cheveux», mentionne Emilie Sanscartier, en rappelant à ses clientes l’importance de suivre ses instructions.