Erik Karlsson a toujours la tête à San Jose

Le défenseur Erik Karlsson semble concentré sur les Sharks de San Jose, même si le directeur général Mike Grier a récemment indiqué qu’Il allait écouter les offres à son sujet.

Karlsson connaît actuellement l’une de ses meilleures saisons en carrière au point de vue offensif, avec 10 buts et 24 points en 18 rencontres avant le duel de jeudi soir contre les Red Wings de Detroit. Or, l’équipe californienne peine à gagner, comme en fait foi son dossier de 6-9-3.

Le double lauréat du trophée Norris possède toutefois une clause de non-mouvement assortie à son contrat de huit ans et de 92 millions $, et il ne semble pas très disposé à la lever. En tout cas, pas en public.

«Non. Je veux dire, si jamais la question se pose, ce sera entre [Grier] et moi, a-t-il lancé jeudi, selon le réseau NBC Sports. Ça n’a pas été le cas. Il est donc inutile que je réfléchisse à cela ou que je spécule à ce sujet.»

Karlsson a ajouté qu’il ne souhaitait rien d’autre que le succès des siens et qu’il préférait laisser toutes les distractions de côté.

«Je suis pleinement investi ici en ce moment. Nous sommes dans une situation où nous devons gagner quelques matchs. Je m'inquiète pour le prochain match. C'est tout ce que je peux contrôler. Toutes ces autres choses, c'est bien pour vous donner des trucs à dire. Je vous laisse le faire.»

Les performances de Karlsson surviennent après deux campagnes plus difficiles auparavant. Le Suédois de 32 ans a totalisé 163 filets et 684 points en 856 rencontres avec les Sénateurs d’Ottawa et les Sharks.