«Ils étaient dix» bientôt sur les planches de la province

L’adaptation théâtrale du roman d’Agatha Christie «Ils étaient dix» sera présentée sur les scènes du Québec dès l’automne prochain.

Cette comédie policière, qui fera assurément douter les spectateurs du début à la fin, mettra en scène Vincent Bellefleur, Vicky Bertrand, Jean-François Blanchard, Pierre Chagnon, Marc-André Coallier, Gabriel De Santis-Caron, Mireille Deyglun, Élizabeth Duperré, Pierre Gendron et Jonathan Michaud.

Dix personnes, apparemment sans lien qui les unit, sont invitées à se rendre sur l’île du Soldat au large des côtes anglaises, dans une magnifique maison perchée sur un rocher. Mais personne n’est là pour les accueillir et il n’y a aucune trace du propriétaire de l’île. Seule présence, une voix désincarnée qui accuse de meurtre chacun des convives qui, tour à tour, disparaissent de façon énigmatique.

Avec des arrêts à Montréal en octobre 2023 et à Québec en février 2024, la pièce commencera sa tournée québécoise à compter de l’automne prochain. Il s’agit d’une première collaboration entre les Productions Martin Leclerc et La Comédie humaine, qui vise le grand public et le milieu scolaire, sous la direction de Martin Lavigne et Sylvie Longtin.

Les billets seront mis en vente ultérieurement. Pour plus de détails, consultez productionsmartinleclerc.com.