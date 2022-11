image+nation en 5 incontournables

C’est parti pour la 35e édition du festival image+nation ! Jusqu’au 27 novembre, Montréal vibre au rythme des enjeux de la communauté LGBT grâce au travail de cinéastes du monde entier. Par où commencer ? Quoi voir ? Le Journal vous propose ses cinq incontournables de la programmation.

​Mama Bears

Photo courtoisie

Elles évoluent dans un milieu chrétien et conservateur. Mais ces mères sont prêtes à tout pour défendre les droits de leurs enfants LGBTQ, et ce, en dépit de leurs convictions religieuses. La cinéaste Daresha Kyi nous plonge dans la réalité de ces Américaines qui risquent l’ostracisme de leurs pairs par amour pour leurs jeunes héritiers.

► En ligne

You Can Live Forever

Photo courtoisie

Le déménagement de Jaime de l’Ontario vers le Saguenay représentera un défi de taille pour l’adolescente, elle qui devra vivre son homosexualité dans l’ombre de la communauté de Témoins de Jéhovah où elle est envoyée. Ce drame de mœurs signé Mark Slutsky et Sarah Watts met en vedette Anwen O’Driscoll, June Laporte et Lenni-Kim Lalande.

► Samedi 21 h 15 au Cinéma J.A. de Sève

Sirens

Photo courtoisie

Beyrouth. 2015. Lilas Mayassi et Shery Bechara défient les conventions et les tabous en formant le tout premier groupe de métal féminin du Moyen-Orient. Leur quête sera parsemée d’embûches érigées par une société où l’homosexualité est encore jugée criminelle. Un documentaire coup de poing dont le propos frappe aussi fort que les accords de guitare électrique auxquels il carbure.

► Dimanche 16 h au Cinéma Moderne

Trois nuits par semaine

Photo courtoisie

Le cinéaste français Florent Gouëlou nous transporte en plein cœur du monde du drag français avec son premier long-métrage, Trois nuits par semaine. Considéré par la presse européenne comme un To Wong Foo contemporain, il met en scène un homme hétérosexuel qui voit ses certitudes bousculées lorsqu’il tombe sous le charme d’une drag queen populaire.

► 24 novembre 19 h au Cinéma Impérial

All Man: The International Male Story

Photo courtoisie

Le catalogue International Male a été autant célébré que honni durant les années 1970 et 1980 pour sa manière révolutionnaire de revamper la masculinité en lui permettant les excès d’extravagance et de style. Narré par Matt Bomer et comptant sur les témoignages d’experts tels que Carson Kressley, ce documentaire met en lumière les dessous de cette compagnie dont les publications se sont retrouvées dans les foyers d’Elton John et de Cher, notamment.

► 26 novembre 19 h au Centre PHI