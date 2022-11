La jalousie ne mène nulle part

J’ai 55 ans et j’ai toujours détesté que des filles viennent rôder autour de mon chum. Comme je n’ai pas toujours bien choisi les hommes sur lesquels je jetais mon dévolu, c’est vous dire que certaines de mes relations furent houleuses, particulièrement celle avec le père de mes enfants qui m’a longtemps ridiculisée, avant que je me rende compte qu’il me trompait avec une de nos amies. Par la suite, je me suis méfiée de tous les hommes.

Il y a dix ans, j’ai rencontré l’homme avec lequel je suis encore, mais avec qui je traverse un passage difficile. Cet homme d’une franchise exemplaire a le désavantage d’être séduisant et de plaire aux femmes, et plusieurs de mes amies le voudraient dans leur vie.

Je l’ai tenu en laisse serrée les premières années de notre relation et il a apprécié être aimé par une femme possessive. Mais à un moment donné, il a commencé à se sentir à l’étroit et à vouloir retrouver un peu plus de liberté. C’est la troisième fois qu’on se sépare à sa demande et que je vis un enfer à attendre qu’il me redonne signe de vie pour qu’on reprenne ensemble.

Je sais que, rendue à mon âge, ce serait difficile de trouver un homme de sa qualité qui veuille s’engager. Alors j’ai fini par accepter de reprendre avec lui en lui laissant la liberté de retourner vivre dans son appartement la semaine, tout en passant ses fins de semaine chez moi.

J’ai promis, mais est-ce que je vais pouvoir endurer ça ? Je n’en sais rien, puisque ça fait juste un mois que ça dure et que j’ai déjà du mal à ne pas lui faire subir un interrogatoire en règle quand on se retrouve, tant je crains qu’il ait pu me jouer dans le dos. J’aimerais être autrement, mais c’est plus fort que moi, je réussis chaque fois à le mettre en colère, au point qu’il menace de partir. Comment faire pour retrouver la confiance en lui avant qu’il ne soit trop tard ?

Anonyme inquiète

Je sens encore chez vous les séquelles de votre aventure amoureuse avec un conjoint qui vous a trompée. Ce ménage n’ayant pas été fait adéquatement, vous en vivez encore les conséquences. Je vous rappelle qu’à l’origine de la jalousie, il y a souvent une faible estime de soi. On pense qu’on n’est pas digne d’intérêt, qu’on ne mérite pas d’être aimée parce qu’on n’est pas assez bien pour l’autre, et on est terrifiée à l’idée qu’il puisse aller chercher ailleurs toutes ces qualités qui nous font défaut. Une consultation en psychologie vous serait d’une aide précieuse.