La maison de Ben Chiarot à Candiac mise en vente

Quelques mois après avoir quitté Montréal, l’ancien défenseur du Canadien Ben Chiarot a mis en vente sa maison de Candiac pour la somme de 1,9 million $.

La maison offre sept chambres et cinq salles de bain ou salles d’eau en vertu d’une surface habitable de 3971 pieds carrés. Au total, elle compte 18 pièces. Dans la cour, une grande piscine creusée avec des jets à remous offre l’occasion de se détendre au soleil lors des mois d’été. La propriété offre également beaucoup de rangement avec un garage double, notamment.

Chiarot a joué trois saisons avec le Tricolore, totalisant 17 buts et 46 points en 164 matchs tout en montrant un différentiel de -29. Il a été envoyé le printemps dernier aux Panthers de la Floride en retour d’un choix de première ronde en 2023, d’un autre de quatrième tour cette année qui est devenu Cédrick Guindon, et de Ty Smilanic.

Profitant de l’autonomie complète cet été, il a accepté un pacte de quatre ans et de 19 millions $ avec les Red Wings de Detroit. Il a amassé un but et trois points en 16 parties jusqu’ici cette saison.