Le Canadien défait par l’une des pires équipes

Dans un duel qui avait davantage des allures de match préparatoire, le Canadien de Montréal s’est incliné 6 à 4 face aux Blue Jackets de Columbus, jeudi au Nationwide Arena.

Privé des services de Zach Werenski, Patrik Laine et Elvis Merzlikins, pour ne nommer qu’eux, l’entraîneur-chef, Brad Larsen, a dû se fier à un groupe peu expérimenté. Cela n’a pas empêché les Jackets de sortir victorieux d’un sixième match en 16 occasions cette saison.

La rencontre a d’ailleurs pris une drôle de tournure après le but de Boone Jenner, qui a donné les devants aux siens en début de troisième vingt. En 1 min 50 s, Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont touché la cible pour le CH, mais Sean Kuraly et Mathieu Olivier ont aussi marqué pour les Blue Jackets.

Un deuxième but de Kuraly, dans une cage déserte, a cloué le cercueil du Canadien.

Les gardiens Samuel Montembeault et Joonas Korpisalo n’ont pas particulièrement bien paru dans la rencontre. Le premier a flanché cinq fois en seulement 28 tentatives, tandis que le second a été capable du meilleur comme du pire dans une performance de 38 arrêts.

Soir de première

Le jeune défenseur Jordan Harris a marqué son premier but de la saison dans la défaite. Un effort vaillant du capitaine Suzuki a permis à l’ancien de l’Université Northeastern de décocher un violent lancer des poignets dans la partie supérieure du filet.

Sur la séquence, le joyau slovaque Juraj Slafkovsky a amassé sa première mention d’aide dans le circuit Bettman. Cela porte sa récolte à quatre points en 12 rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Dure amorce

Il va sans dire que la première période a été l’affaire des hôtes, qui ont fait retentir à deux reprises le puissant canon du Nationwide Arena.

Quelques jours après avoir inscrit son premier filet de la saison, face aux Islanders de New York, le prometteur Cole Sillinger a doublé sa récolte après 7 min 28 s au premier vingt. Cette réussite ne passera pas à l’histoire pour autant: le pivot de 19 ans a trouvé le fond du filet grâce à deux déviations fortuites devant le filet.

En fin de premier engagement, l’attaquant suédois Gustav Nyquist en a ajouté. Repéré par Gavin Bayreuther à l’autre extrémité de la zone offensive, le vétéran n’a pas tiré sur réception avec grande vélocité. Ç’a toutefois suffi pour battre Montembeault entre les jambières et donner les devants 2 à 0 aux siens.

Le Canadien profitera d’une journée de congé avant de recevoir les Flyers de Philadelphie au Centre Bell, samedi. Les Sabres de Buffalo seront ensuite en ville mardi.