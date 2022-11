Pas de fonds fédéraux pour le troisième lien dans le futur programme d’infrastructures

Si le gouvernement Legault espérait piger dans la future enveloppe de fonds fédéraux d’infrastructures pour financer son troisième lien, le ministre Jean-Yves Duclos a fermé la porte à double tour.

Jeudi, le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a confirmé un financement de 5,2 millions $ à l’INRS pour l’acquisition d'équipements spécialisés pour son Laboratoire de biotechnologies environnementales.

En marge de cette annonce, le ministre a répondu aux questions des journalistes. Depuis quelques jours, la fermeture anticipée du Fonds d’infrastructures canadien en mars 2023 anime les discussions. Le ministre a réitéré l’intention du gouvernement Trudeau de lancer une nouvelle salve d’investissement dès 2023.

Cependant, ce nouveau programme ne fera pas de place au troisième lien, a tranché le ministre. «Je ne sens aucun appétit au sein du gouvernement canadien et au sein du cabinet d’investir dans de nouvelles autoroutes, de nouvelles infrastructures routières, certainement dans des cadres urbains aussi sensibles que ma circonscription. Je serais étonné que cette politique change au cours des prochains mois et des prochaines années.»

Déjà dans le programme actuel, le gouvernement fédéral avait montré peu d’appétit pour financer un tunnel Québec-Lévis qui aboutirait dans le quartier Saint-Roch. M. Duclos a confirmé jeudi que le prochain programme suivrait la même politique.

«C’est comme ça qu’on se dirige. Le maire [Bruno] Marchand l’a dit régulièrement. Ma circonscription est très fragile au point de vue social et environnemental. Dans la basse-ville, les gens vivent déjà la pollution et la congestion. L’espérance de vie est considérablement plus faible, la qualité de l’air est moins bonne. Une autoroute en plein centre-ville, en plein cœur de la capitale nationale, dans ma circonscription, ça ne passe pas.»