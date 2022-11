Son fils Michel, 63 ans, est décédé mercredi: Denis Monette est en deuil

Le journaliste culturel et romancier Denis Monette est en deuil à la suite de la mort de son seul fils.

Michel Monette, 63 ans, est décédé mercredi après-midi à l’Hôpital général du Lakeshore, dans l’ouest de l’île de Montréal, où il était hospitalisé depuis une dizaine de jours.

«Ce n’est pas facile d’enterrer un fils, c’est anormal et ça me fait énormément de peine. J’étais très près de lui, il m’appelait tous les soirs à 20 h pour prendre de mes nouvelles», a raconté à l’Agence QMI celui qui a longtemps dirigé le magazine culturel «Le lundi» et rencontré les plus grandes vedettes à Hollywood.

«Il surveillait ma santé de près, alors que je m’inquiétais de la sienne. Je priais le ciel de partir avant lui, à mon âge avancé, mais non, on m’a déjoué et c’est lui qui est parti», a dit M. Monette.

PHOTO COURTOISIE

Denis Monette, qui célébrera son 86e anniversaire de naissance le 6 décembre prochain, rend hommage à son fils, le qualifiant de «courageux» et de «battant». Michel Monette s’est rendu souvent à l’hôpital au cours de sa vie, ce qui ne l’a pas empêché de se marier, d’avoir des enfants – aujourd’hui âgé de 24 à 34 ans – et de connaître une carrière professionnelle épanouissante, jusqu’à sa retraite l’an dernier. Il a notamment été directeur général du Centre Opex, qui facilite le retour au travail d’ex-détenus.

Père de trois enfants, Michel Monette avait été amputé des deux jambes ces deux dernières années. «Michel était diabétique juvénile, depuis l’âge de 10 ans. Il a grandi et vécu avec le diabète. Ça faisait des années qu’il avait des problèmes de cœur et des infections. La dernière fois qu’on l’a rentré à l’hôpital, dernièrement, il avait fait une infection et on ne savait pas d’où elle venait. On l’a intubé à deux reprises, il était vraiment dans les douleurs et il souffrait beaucoup. Il est parti [mercredi] et on ne s’y attendait pas, parce qu’il était fort.»

Dans sa biographie «Ensemble pour toujours», publié chez Libre Expression en 2015, Denis Monette rend hommage à son fils Michel, notamment, mais aussi à sa femme Micheline, décédée en 2011, avec qui il s’était marié à l’âge de 20 ans. Le courriel de M. Monette est d’ailleurs un clin d'oeil à sa femme, à qui il pense tous les jours. «Je suis resté fidèle à la mémoire de Micheline au point de lui donner le nom de mon courriel», a-t-il dit avec émotion.

La fille de Denis Monette, Sylvie, qui dirige l’école primaire francophone Terre des jeunes, à Calgary, en Alberta, et qui a été journaliste pour Québecor, sera bientôt à Montréal pour l'épauler dans l’organisation des funérailles. Les détails n’étaient donc pas encore connus, jeudi matin, au moment d’écrire ces lignes.

PHOTO COURTOISIE

Un nouveau roman l’an prochain

Denis Monette a terminé récemment la rédaction de son plus récent roman, qui n’a pas encore de titre définitif. Pour la toute première fois, l’histoire ne gravitera pas autour d’une femme, l’auteur ayant choisi de surprendre ses lecteurs en s’intéressant à un héros masculin.

«Il est fort différent de ce que j’ai écrit jusqu’ici. Mon héros est un homme et pas n’importe lequel», a révélé Denis Monette.