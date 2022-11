Sylvain Lelièvre: retour sur disque pour un album compilation

Le spectacle hommage à Sylvain Lelièvre «Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves?» se transpose sur disque.

Vingt ans après le décès de Sylvain Lelièvre, les Productions Martin Leclerc ont souligné jeudi la sortie physique et numérique de l’album compilation «Le chanteur libre», paru au début du mois sur les plateformes d'écoute. Ce dernier comprend 20 titres du chanteur disparu, intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en août, qui ont été enregistrés entre les décennies 1970 et 1990. On y retrouve entre autres «Le fleuve», «Petit matin» et «Maman est là».

Cet opus comporte «autant de regards différents de Sylvain sur la vie, le monde, l’amour et le métier, témoigne combien son œuvre a su traverser le temps et comme son propos est toujours pertinent et d’actualité», peut-on lire dans le livret de l’album dédié à ses deux petites-filles, Marjorie et Juliette.

Le spectacle «Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves?», mis en scène par Joe Bocan et créé dans le cadre de l’événement Les Arts d’été édition 2022, sera présenté en supplémentaire au printemps 2023. Il sera notamment de retour à Montréal à l’été.

Stéphane Archambault, Daniel Boucher, Florence K, Roberto Medile, Danielle Oddera, Martin Théberge et Pierre Verville reprennent sur scène les succès de l’auteur-compositeur-interprète, sous la direction musicale de Jean Fernand Girard.

L’album «Le chanteur libre» est disponible chez les disquaires et sur les plateformes d’écoute.

Les supplémentaires de «Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves?» sont en vente sur le site des Productions Martin Leclerc.