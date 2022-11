Technologies vertes: Ottawa offre un soutien de 5,2 M$ à l'INRS

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) bénéficiera d’un appui de 5,2 millions $ de la part d’Ottawa.

Le ministre fédéral de la Santé et député de Québec en a fait l’annonce, jeudi matin, à Québec.

«La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement», a souligné Jean-Yves Duclos.

Ces investissements de Développement économique Canada permettront au Laboratoire de biotechnologies environnementales de l'INRS, qui travaille au développement de technologies plus vertes et aide les entreprises à effectuer un virage environnemental, d’acquérir de nouveaux équipements spécialisés.

«La contribution de 5,2 millions $ va nous permettre d’accroître notre capacité de transformer ce qui est normalement des déchets, des choses que l’on jette ou qui ne sont pas utiles, de les transformer en produits utiles», a expliqué le directeur général de l’INRS, Luc-Alain Giraldeau.

«On fait ça de façon expérimentale, mais en partenariat avec des partenaires privés, qui ultimement seront en mesure d’utiliser des égouts ou du lisier de porc pour en faire peut-être du plastique, du diesel ou des produits pharmaceutiques», a-t-il poursuivi.

Situé dans le Centre Eau Terre Environnement, à Québec, le laboratoire offre à la communauté scientifique et à l'industrie une expertise multidisciplinaire et des équipements de pointe.

«Avec cet investissement-là, on va être capable de travailler à une échelle qui est presque une échelle industrielle», a précisé M. Giraldeau.