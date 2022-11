Temple de la renommée: l’année de Lundqvist ?

TORONTO | Les festivités de la cuvée 2022 du Temple de la renommée ont donné droit à des moments émouvants notamment avec la présence de Bjorje Salming. Il faut déjà penser à celles de l’année prochaine. Quel joueur ou quel bâtisseur ont des chances de recevoir cet honneur ?

• À lire aussi: Temple de la renommée : un Daniel Alfredsson touchant

• À lire aussi: Roberto Luongo parmi les grands

On a décidé d’analyser les candidatures des anciens hockeyeurs qui pourraient recevoir l’appel du comité de sélection dans quelques mois.

Parmi les joueurs qui en sont à leur première année d’admissibilité, on retrouve les noms de Henrik Lundqvist, Corey Crawford et... Andrei Markov.

Même s’il n’a pas gagné la coupe Stanley, Lundqvist part avec une longueur d’avance. Crawford a aussi une feuille de route solide avec deux coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago (2013 et 2015). Quant à Markov, il pourrait attendre une année ou deux avant de voir les portes s’ouvrir devant lui.

Les autres candidats

Chez les autres candidats, on retrouve Henrik Zetterberg et Alexander Mogilny. Zetterberg n’a pas reçu un vote à sa première année d’admissibilité. Mogilny attend son tour depuis 2009. Rod Brind’Amour attend encore son tour alors qu’il a pris sa retraite en 2010.

Pour ce qui est du hockey féminin, la Québécoise Caroline Ouellette se croise les doigts pour 2023. La quadruple médaillée d’or a des chances réelles de voir son nom parmi les intronisées.

HENRIK LUNDQVIST

Photo Martin Chevalier

Rangers de New York

▸ 1re année d’admissibilité

▸ Gagnant du trophée Vezina en 2012

▸ Fiche : 459-310-96, taux de ,918, moyenne de 2,43 et 64 jeux blancs

Celui qu’on surnommait « King Henrik » n’a jamais remporté la Coupe Stanley au cours de sa carrière. Il a connu une brillante carrière de 15 ans avec les Rangers de New York. Sur la scène internationale, il a une médaille d’or aux Jeux olympiques en 2006. Il a ajouté une médaille d’argent à Sotchi en 2014 et une en or aux Mondiaux de 2017.

COREY CRAWFORD

Photo courtoisie, USA Today Sports

Blackhawks de Chicago

▸ 1re année d’admissibilité

▸ Gagnant de la Coupe Stanley (2013 et 2015)

▸ Gagnant du trophée William Jennings (2013 et 2015)

▸ Fiche : 260-162-53, taux de ,918, moyenne de 2,45 et 26 jeux blancs

Le gardien québécois a une feuille de route bien garnie, mais il pourrait devoir attendre une année en raison de la présence de Lundqvist. Entre 2010 et 2017, seuls Lundqvist et Marc-André Fleury ont obtenu plus de victoires en saison régulière que lui. Cependant, c’est lui qui en avait le plus en séries éliminatoires durant cette période.

ANDREI MARKOV

Photo AFP

Canadien de Montréal

▸ 1re année d’admissibilité

▸ Gagnant de la médaille d’or au Championnat du monde 2008

▸ Fiche : 119 buts, 453 aides, 572 points

Andrei Markov a été le général de la défensive du Canadien pendant 16 saisons. Son seul regret est de ne pas avoir pu atteindre le plateau des 1000 matchs avec le Tricolore. Même s’il n’a pas gagné la Coupe Stanley ou une médaille d’or olympique, sa candidature sera étudiée par les membres du comité de sélection.

Autres joueurs qui en seront à leur première année d’admissibilité :

Jay Bouwmeester

Justin Williams

Dustin Byfuglien

Brent Seabrook

Mike Green

Ils attendent leur tour depuis longtemps

ALEXANDER MOGILNY

Photo courtoisie, Reuters

Buffalo, Vancouver, New Jersey et Toronto

▸ Admissible depuis 2009

▸ Gagnant de la Coupe Stanley en 2000 (New Jersey)

▸ Gagnant du trophée Lady Bing en 2003

▸ Fiche : 473 buts, 559 aides, 1032 points

L’attaquant russe a marqué sa génération avec ses buts spectaculaires, mais il est ignoré par le comité de sélection du Temple de la renommée. Il est un des premiers joueurs à avoir quitté l’Union soviétique pour venir jouer dans la LNH. Il a ouvert la porte à une nouvelle génération de Russes, dont Sergei Fedorov et Pavel Bure.

ROD BRIND’AMOUR

Photo courtoisie, Reuters

Philadelphie et Caroline

▸ Admissible depuis 2013

▸ Double gagnant du trophée Selke (2006 et 2007)

▸ Gagnant de la Coupe Stanley (2006 avec Caroline)

▸ Fiche : 452 buts, 732 aides, 1184 points

Celui qui est maintenant entraîneur des Hurricanes a eu une brillante carrière à contrer les meilleurs attaquants adverses. Toutefois, il était capable de faire sa part à l’attaque. Il mérite sa place, mais on ne sait pas quand ce moment surviendra.

Ils seront aussi considérés :

Henrik Zetterberg

Pierre Turgeon

Tom Barrasso

Mike Richter

John LeClair

Theoren Fleury

Keith Tkachuk

Est-ce la bonne année ?

CAROLINE OUELLETTE

Photo AFP

Équipe canadienne de hockey féminin

▸ Admissible depuis 2022

▸ Sextuple médaillée d’or aux Championnats du monde

▸ Quadruple médaillée d’or aux Jeux olympiques

▸ Fiche avec Équipe Canada : 32 buts, 62 aides, 94 points

La Montréalaise a connu une des carrières les plus décorées de l’histoire du hockey féminin. On se demande pourquoi elle n’a pas fait son entrée dès sa première année d’admissibilité. La deuxième fois a des chances d’être la bonne. Elle est une des pionnières du hockey féminin au Québec.

MEGHAN DUGGAN

Photo AFP

Équipe américaine de hockey féminin

▸ Admissible depuis 2022

▸ Septuple médaillée d’or aux Championnats du monde

▸ Triple médaillée aux Jeux olympiques

▸ Fiche sur la scène internationale : 43 buts, 35 aides, 78 points

Celle qui occupe maintenant le poste de directrice du développement des Devils du New Jersey a contribué à l’essor du hockey féminin au pays de l’Oncle Sam. Si Caroline Ouellette est encore ignorée, il ne faudrait pas se surprendre que Duggan soit l’élue pour la cuvée 2023.