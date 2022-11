Un pistolet pour se protéger après avoir été poignardé

Dans ce qui semble être une illustration concrète de la spirale de la violence, un jeune homme qui s’est procuré une arme à feu pour se défendre après avoir été poignardé à Montréal a écopé de 30 mois de pénitencier.

En novembre 2021, les policiers ont retrouvé Rielly Brault endormi aux côtés d’une arme chargée, lors d’une perquisition qui ne le visait pas.

Le jeune homme, qui était alors âgé de 20 ans, s’était procuré un pistolet semi-automatique Bersa Thunder 32, car « il était prêt à se défendre », selon son témoignage, lors des observations sur la peine.

Brault a plaidé coupable en juillet de possession d’arme prohibée, de non-respect des conditions et de ne pas s’être conformé à un ordre de la cour, soit de ne pas posséder d’arme.

Pour se défendre

Quelques mois avant son arrestation, Brault avait été victime d’une attaque à l’arme blanche, alors qu’il marchait au centre-ville de Montréal.

Rielly Brault

Coupable

Il a failli perdre la vie, a passé deux semaines à l’hôpital et a maintenant une cicatrice douloureuse dans la région de l’abdomen, a-t-il raconté au juge Pierre Labelle, de la Cour du Québec, au palais de justice de Montréal.

« L’attaque lui a fait peur. C’est à cause de cet incident qu’il s’est armé », peut-on lire dans le jugement rendu le 3 novembre.

« Le délinquant n’a pas été arrêté dans la rue avec l’arme, mais avec la raison invoquée pour sa possession, on peut à peine croire qu’il sortirait de l’appartement sans son arme », a affirmé le juge Labelle.

Brault ne se rappelait pas où et comment il s’était procuré l’arme, il ne se souvenait pas non plus du montant qu’il avait déboursé pour celle-ci.

La Couronne « a fait allusion à cette vague d’incidents liés aux armes à feu au cours des derniers mois à Montréal. Ici, aucune preuve n’a été apportée pour étayer cette mention, comme c’est parfois le cas dans d’autres audiences », a toutefois tenu à préciser le magistrat.

Plusieurs démêlés

Brault n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il a notamment écopé de sept mois de prison en 2021 pour des infractions liées aux stupéfiants.

Il était donc détenu depuis le début des procédures.

Dans ce dossier, la Couronne avait demandé 36 mois de détention et la défense souhaitait une peine de moins de deux ans.