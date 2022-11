Première mondiale à Montréal: un tapis rouge pour Three Pines

On a déroulé le tapis rouge au Théâtre Rialto, jeudi soir, afin de présenter en première mondiale la nouvelle série canadienne Three Pines. L’auteure Louise Penny s’est entourée des têtes d’affiche Rossif Sutherland et Alfred Molina pour dévoiler au public montréalais le passage à l’écran de son célèbre inspecteur Armand Gamache. Les téléphiles pourront quant à eux découvrir le résultat sur la plateforme Prime Video à compter du 2 décembre.