Une bataille régionale en grande finale

Pour la première fois de l’histoire, deux équipes de la région de Québec croiseront le fer en finale du Bol d’Or collégial Division 1 vendredi soir à Thetford Mines.

Le parcours des Titans de Limoilou et du CNDF est fort différent. Finalistes l’an dernier, les Titans ont survolé la saison, ne subissant qu’un revers serré au passage.

Quant au CNDF, il a signé une seule victoire l’an dernier, raté les éliminatoires, amorcé la saison avec une fiche de deux gains et trois revers et connaît actuellement une séquence de six triomphes consécutifs.

« CNDF est l’équipe la plus “hot” actuellement, a imagé l’entraîneur-chef des Titans, Dave Parent, au sujet de ses adversaires. Ils ont renversé la vapeur après une saison difficile et je leur lève mon chapeau. On est passé par là en 2018 après une saison d’une victoire et je sais très bien tous les sacrifices que ça exige. Ce n’est pas de la magie. »

Tout un virage

Marc-André Dion et son groupe ont amorcé le virage une semaine après la fin de la saison 2021.

« C’est à ce moment qu’on a débuté la saison 2022 et on a connu une année exceptionnelle. Je n’ai eu aucune discipline à faire et les joueurs ont pris le leadership de l’équipe et non les entraîneurs. À la lumière de ce renversement de situation, on réalise que nous n’étions pas si mauvais l’an dernier. »

Champions de la saison régulière, les Titans visent un premier titre de leur histoire en Division 1. L’état d’esprit du groupe est fort différent de 2021 où les Cheetahs de Vanier l’avaient emporté par la marque de 37 à 25.

« C’était un accomplissement d’avoir atteint le Bol d’Or, a souligné Parent. Les joueurs et les entraîneurs avaient laissé beaucoup de gaz en cours de route. Cette fois-ci, l’objectif depuis janvier dernier est de se rendre au Bol d’Or et de le gagner. L’ambiance au sein de l’équipe est complètement différente. »

« Ça ne sera pas un accomplissement tant que nous n’aurons pas gagné, de poursuivre Parent qui dirige le programme des Titans depuis ses débuts en Division 3 il y a 14 ans. Malgré les victoires de cette année, le goût amer de la défaite au Bol d’Or ne s’est pas estompé dans la bouche de nos leaders. L’expérience de 2021 va nous aider et va peser dans la balance. »

Décision déterminante

Dion, lui, assure que ses protégés gèrent très bien l’expérience d’une semaine du Bol d’Or même s’ils vivront tous leur baptême.

« Nous n’avons rien à perdre, a-t-il résumé. L’ambiance est décontractée. La clé sera nos 60 joueurs habillés. Comme on l’a vu à la Coupe Dunsmore, ce sont des héros obscurs qui font la différence dans les parties de championnat et le travail d’équipe. »

La saison du CNDF a pris un tournant déterminant quand le quart-arrière Alexis Delisle a pris les commandes de l’offensive lors du match 5 face aux Spartiates du Vieux Montréal.

Malgré une courte défaite de 28 à 24, la recrue était de retour lors du match suivant contre le Phénix d’André-Grasset qui s’est soldé par un gain de 25 à 20 et n’a plus jamais connu les affres de la défaite.

« Cette victoire a été déterminante et nos objectifs ont changé, a raconté Dion qui a mené le CNDF au titre en 2016 après s’être incliné en finale l’année précédente. Tu es aussi bon que ton quart-arrière et ça te rattrape si tu n’es pas capable de lancer. On s’est dit qu’il fallait en gagner sept de suite. »

L’entraîneur du CNDF a aussi louangé le jeu de sa ligne offensive ainsi que de son porteur de ballon Rémi Nadeau, qui ont aussi joué un rôle important cette année.