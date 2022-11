Basketball scolaire: Québec déclenche une enquête après des allégations d’abus

Québec déclenche une enquête à la suite des allégations d’abus physiques, psychologiques, de violence verbale et d’agressions sexuelles par un entraîneur de basketball.

«Cette enquête administrative a pour objectif de dresser un portrait global de la situation et de déterminer les actions supplémentaires à prendre, le cas échéant», ont indiqué les ministres du Sport, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par communiqué.

Elle portera notamment sur l'administration, l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires et des organismes sportifs concernés.

«Les allégations portées dans ce dossier sont très préoccupantes et c'est pourquoi mes deux collègues et moi déclenchons cette enquête aujourd'hui pour faire la lumière sur la situation. Il n'y a aucun compromis à faire sur la sécurité des élèves au sein du réseau», a souligné le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

«Les athlètes méritent de pouvoir pratiquer leurs sports en toute sécurité, dans un milieu sain et respectueux. Il est de notre responsabilité de retourner chacune des pierres, de faire la lumière sur ces allégations et de s'assurer que les mécanismes en place sont efficaces afin de prévenir ce genre d'évènements et de protéger l'intégrité de nos jeunes», a ajouté Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.