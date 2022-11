Blanc nature pour RAW Montréal

C’est demain, samedi, que débute RAW, le grand salon des vins naturels. C’est le rendez-vous des vignerons artisans et des amateurs de vins un peu « champ gauche ».

Les organisateurs misent sur l’aspect de transparence, ce qui est plus que louable. En outre, on exige que les manipulations et/ou les additifs utilisés dans la fabrication d’un vin présenté durant les deux jours de l’événement soient clairement indiqués. On s’assure ainsi que le consommateur puisse savoir précisément ce que son verre contient. On peut d’ailleurs vérifier les informations sur le site internet de RAW.

Évidemment, la transparence, la véracité, la franchise et l’authenticité ne sont pas des gages de qualité, mais ça aide le consommateur à s’y retrouver. Autrement dit, ce n’est pas parce que c’est complètement naturel (sans additif, sans manipulation) que c’est nécessairement bon. Pour faire bon, il faut une matière première de qualité et un vigneron qui saura vinifier sans tout bousiller. Et ça, ce n’est pas toujours évident quand on travaille sans filet. Pour avoir fréquenté les deux premières éditions, disons qu’on y trouve un éventail impressionnant de vins naturels bien faits. On trouve aussi quelques trucs un peu plus « sauvages ».

Bref, il y en a pour tous les goûts. Il reste encore quelques billets en vente à la porte (80$), au Centre des Sciences de Montréal du Vieux-Port.

À défaut d’aller y faire un tour, rabattez-vous sur cet excellent blanc nature vinifié par Fabien Jouves, vigneron au Mas del Périé, dans le Cahors. Un assemblage dominé par le sauvignon blanc (40%) complété à parts égales par le chardonnay, le sémillon et le colombard. Élevage en cuve inox, barrique et foudre. Non filtré avec très peu de soufre à la mise en bouteille, on se trouve avec un vin à la couleur légèrement dorée et finement voilée. On sent un peu de réduction en ouverture avec des notes de levure, mais avec le contact prolongé de l’air laisse échapper des parfums agréables de citron, de poire, de miel, de tilleul et d’acacia. En bouche, la matière est axée sur la fraîcheur avec un fruit mûr, une impression ample et de jolis amers en finale qui laisse paraître des flaveurs d’ananas et de pêche. Étonnamment bien fait, il plaira aux amateurs du genre tout en pouvant laisser perplexe les amateurs de vins plus classiques.

Fabien Jouves, Les Agudes 2021, Vin de France 26,05 $ - Code SAQ 15008304 – 13 % - Bio

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.