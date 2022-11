Bouclin perd l’appui de plusieurs partenaires

D’importants partenaires d’affaires de Groupe Sélection, tels que Revera, le Fonds de solidarité FTQ et Montoni, lui ont officiellement tourné le dos hier en donnant leur appui au projet de restructuration proposé par les prêteurs.

Tour à tour, ces derniers ont fait le récit de multiples défauts de paiement de Sélection et de crises de liquidités récurrentes, les forçant – faute de mieux – à avancer l’argent d’eux-mêmes pour éviter que des projets immobiliers avortent.

Parmi eux, et non des moindres, l’Espace Montmorency, à Laval, toujours en cours de construction. Et le projet de quartier multifonctionnel à voir le jour, en lieu et place de l’ancienne brasserie Molson, au centre-ville de Montréal. Pour l’instant, aucun de ces projets ne serait compromis.

Au quatrième et dernier jour d’audience devant la Cour supérieure du Québec, le plus important gestionnaire de résidences privées pour aînés (RPA) et ses créanciers ont continué de débattre sur le contrôle de l’organisation pendant sa restructuration.

Créances de 270 M$

Aux prises avec des créances d’un quart de milliard de dollars, au bas mot, Groupe Sélection s’est placé lundi sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

L’entreprise fondée par l’homme d’affaires Réal Bouclin suggère que les commandes soient confiées à la torontoise FTI Consulting, tandis qu’un regroupement de huit institutions prêteuses – dont la Banque Nationale, le Mouvement Desjardins, BMO, CIBC et Banque TD – proposent plutôt les services de PricewaterhouseCoopers (PwC).

« S’il y avait un risque pour les résidents et le personnel, jamais Revera ne supporterait une telle approche », a fait valoir Me Denis Ferland, de l’entreprise ontarienne, partenaire de plus de 50 % des résidences pour personnes âgées du Groupe Sélection.

Revera s’inquiète du niveau d’endettement, dont 1 milliard de dollars seulement en hypothèques, de Groupe Sélection et se dit prête à accueillir les services de Cogir – un concurrent de Sélection – advenant que le maintien du bien-être de ses résidents fût en jeu.

Crainte d’un cataclysme

« Il faut comprendre que toutes ces hypothèques devront être renégociées éventuellement. Si on n’est pas capable de faire le refinancement, ça va être un cataclysme », a-t-il laissé tomber.

Les représentants de Montoni et du Fonds FTQ se sont aussi montrés tout aussi inquiets qu’excédés devant l’incapacité chronique de Sélection de procéder aux injections d’argent requises dans des projets auxquels ils participent. L’un et l’autre ont dit avoir déjà avancé des dizaines de millions de dollars pour couvrir les défauts de paiement de Sélection.

Le juge Michel Pinsonnault s’est engagé à rendre une décision dans ce dossier lundi prochain, au plus tard.