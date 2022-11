Canadien de Montréal: trois absents à l’entraînement

Les attaquants Juraj Slafkovsky, Evgenii Dadonov et Jake Evans ne se sont pas entraînés avec le groupe régulier du Canadien de Montréal, vendredi, puisqu’ils ont profité d’une journée de traitements.

Le Tricolore devra trouver une façon de retrouver le chemin de la victoire après ses deux défaites consécutives. Les Blue Jackets de Columbus l'ont d’ailleurs vaincu par la marque de 6 à 4, jeudi soir au Nationwide Arena.

Slafkovsky en a d’ailleurs profité pour inscrire sa première mention d’aide en carrière dans la Ligue nationale, sur le filet en deuxième période de Jordan Harris. Le Slovaque compte quatre points en 12 matchs jusqu’ici. Plus tôt cette saison, il a raté trois matchs en raison d’une blessure au haut du corps et deux autres à cause d’une suspension.

Le Canadien aura également besoin de la contribution de joueurs comme Dadonov et Evans, qui n’ont qu’un point à leur fiche en 2022-2023.

En défense, Mike Matheson s’est entraîné aux côtés de Joel Edmundson. Arber Xhekaj était l’arrière en trop.

Les Flyers de Philadelphie seront les prochains adversaires des hommes de Martin St-Louis, samedi au Centre Bell.