COVID-19: 11 décès de plus, les hospitalisations à la baisse

Le Québec a ajouté 11 décès liés à la COVID-19 à son bilan au cours des derniers jours, tandis que le nombre d’hospitalisations a légèrement décru dans les hôpitaux.

Le virus a coûté la vie à trois personnes de plus au cours des dernières 24 heures, tandis que trois décès ont été rapportés au cours de la dernière semaine et cinq datent d’il y a plus d’une semaine.

La province compte désormais 17 264 victimes du virus, un nombre approximatif qui peut contenir des erreurs statistiques, a cependant averti Santé Québec.

Sur le front des hospitalisations, 1658 lits sont occupés par des patients infectés dans les hôpitaux, dont 560 directement en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de 29 patients hospitalisés par rapport à la veille.

En parallèle, 43 personnes se trouvaient aux soins intensifs vendredi (+4), dont la moitié en raison de la COVID-19.

Le réseau de la santé, lui, devait se passer de l’apport de 3453 travailleurs en raison du virus, que ce soit en raison d’un retrait préventif ou d’une mise en isolement.