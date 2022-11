De nombreuses personnalités pleurent le décès de Jean Lapointe

De nombreuses personnalités et organisation se sont tournées vers les réseaux sociaux, vendredi, pour faire part de leur sympathie et pleurer la mort du comédien, chanteur et philanthrope Jean Lapointe.

François Legault

«Le Québec perd un grand artiste avec plusieurs talents. D’abord un chanteur; tous les Québécois connaissent "Chante-la ta chanson". Un comique qui pouvait nous faire rire aux larmes. Et un comédien qui a interprété Duplessis; une performance qui fait partie des grands moments de notre télé. Mes condoléances à la famille et aux proches. Au revoir, M. Lapointe».

Marc Tanguay

Mes pensées les plus sincères à la famille et aux proches de Jean Lapointe. Une vie marquée par le rire, des personnages inoubliables et une implication sociale remarquable. Le Québec perd un grand.

Gabriel Nadeau-Dubois

«C’est un grand parmi les grands qui nous quitte. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement. J’offre mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.»

C’est un grand parmi les grands qui nous quitte. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement.



Paul St-Pierre Plamondon

ADISQ

«L'ADISQ salue la carrière de Jean Lapointe et offre ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.»

Pascal Bérubé

«Il était originaire du village de Price dans ma circonscription. Un fantastique acteur et musicien qui aura contribué de façon importante à la lutte aux dépendances par la maison qui porte son nom. J’offre mes sincères condoléances à la famille. Merci, Jean Lapointe.»

Martin Champoux

«Jean Lapointe vient de nous quitter. Plusieurs de ses rôles nous ont marqués: comédien, acteur, humoriste, et celui par lequel il a aidé tant de gens à se libérer de leur dépendance! Douces pensées à @jmlapointe et à tous ses proches. Le Québec perd un de ses plus grands.»

Jean Lapointe vient de nous quitter.

Plusieurs de ses rôles nous ont marqués: comédien, acteur, humoriste, et celui par lequel il a aidé tant de gens à se libérer de leur dépendance!

Douces pensées à @jmlapointe et à tous ses proches.

Pierre Karl Péladeau

«Jean Lapointe avait le don de faire rire et de faire réfléchir. J’ai eu la chance de connaître cet homme généreux à travers la grande amitié que mon père et lui ont entretenue leur vie durant. Condoléances à sa famille, à ses proches et ses admirateurs/trices».

Jean Lapointe avait le don de faire rire & de faire réfléchir. J’ai eu la chance de connaître cet homme généreux à travers la grande amitié que mon père & lui ont entretenue leur vie durant. Condoléances à sa famille, à ses proches & ses admirateurs/trices.

Ian Lafrenière

«Toutes mes condoléances à la famille et aux proches. J'ai une pensée spéciale pour mon ami @jmlapointe.»

Julie Vignola

«Merci, M. Lapointe, pour votre apport à notre culture, à nos réflexions devant les difficultés! Votre générosité, gentillesse et sagesse durement acquise transparaissaient dans chaque entrevue. Mes pensées sont avec votre famille et nombreux ami.e.s.»

Yves François Blanchet

«Sous le choc et la secousse des souvenirs de ma jeunesse, j’apprends le décès du grand, touchant et beau Jean Lapointe. Je souhaite à ses proches, sa famille et aux artistes qui l’ont côtoyé, une tristesse sereine et de beaux souvenirs aussi. Bon voyage à ses rires et ses larmes.»

Sous le choc et la secousse des souvenirs de ma jeunesse, j’apprends le décès du grand, touchant et beau Jean Lapointe.

Je souhaite à ses proches, sa famille et aux artistes qui l’ont côtoyé, une tristesse sereine et de beaux souvenirs aussi.

Alexis Brunelle-Duceppe

«J’aurai eu la chance de travailler avec Jean Lapointe. Le Québec perd un grand homme. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.»