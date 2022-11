Décès de Jean Lapointe: Jean-Marie Lapointe se confie à Stéphan Bureau

Le fils du regretté Jean Lapointe, Jean-Marie Lapointe, était de passage vendredi soir sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers».

Le fantaisiste est décédé vendredi matin à 9h55 à la Maison St-Raphael à l’âge de 86 ans.

Selon Jean-Marie, qui n’était qu’à cinq minutes de voiture de la Maison au moment du décès, a confié à Stéphan Bureau vendredi soir que son père sentait que la mort était proche, mais qu’il ne s’en inquiétait pas.

«Il voulait avoir encore un peu de temps. À la fin papa ne parlait presque plus, il était atteint de démence et il avait plein de petits problèmes de santé. [...] Ce petit peu de temps-là a finalement duré quelques jours et ça probablement servie a Mercédès, sa conjointe, de se préparer davantage au départ de mon père parce qu’ils étaient fusionnels», a-t-il dit avec émotion.

«Papa avait une grande humilité et une grande vulnérabilité de se remettre en question, mais il nous aimait et ça, on n’en a jamais douté», a également souligné Jean-Marie Lapointe.

TVA diffusera ce dimanche, tout de suite après «Révolution», une entrevue inédite réalisée en 2014 entre le père et le fils. Ce dernier l’avait à l’époque interrogée sachant que la diffusion ne surviendrait qu’après la mort de son père.

Retour sur l’affaire Lacroix et tête-à-tête avec Francine Pelletier

Les collaborateurs de la semaine, Sophie Durocher, Raed Hammoud, Biz et Judith Lussier ont eu une discussion animée sur la culture de l’annulation et sur les nouveaux détails révélés dans un article d’Isabelle Hachey, publié mercredi dans La Presse.

Serge Denoncourt, qui était l’invité de la semaine, a déploré que l’article en question ouvrait une porte aux «machos» et à tous ceux qui refusaient de croire les victimes, tandis que Raed Hammoud a souligné les vertus de la justice réparatrice et du dialogue, sans pour autant mettre le fardeau que d’un côté ou d’un autre.

La journaliste et chroniqueuse Francine Pelletier, qui était la première invitée de la soirée, a pour sa part insisté sur le fait que Julien Lacroix «n’est pas un violeur avec grand V et n’est pas une victime avec un grand V».

«C’est vrai qu’il y a des dérapages [dans ce genre d’affaires] et il faut les dénoncer», a-t-elle dit.

Elle a par la suite rappelé que ce qu’il fallait retenir de l’article publié dans La Presse cette semaine, «c’est le comportement de marde de trop de gars».

La journaliste, qui signait des chroniques dans «Le Devoir» depuis 2013, a annoncé abruptement sa démission en janvier 2022, après un article qui remettait en question le consensus sur les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19 et les vaccins.

«C’était la chronique de trop», a-t-elle dit dans le fauteuil de l’émission vendredi soir, ajoutant qu’elle ne s’attendait pas aux remous, même si elle savait ses opinions polarisantes.

Selon Mme Pelletier, une frilosité s’est installée dans nos sociétés au cours de cette période et toute remise en question expédiait directement la personne qui levait la main dans le camp des «fous furieux», surtout après le fiasco du CHSLD Herron.

«La question du vaccin ç’a été le Saint Graal. [...] Est-ce qu’on a le droit de poser des questions notamment face aux compagnies pharmaceutiques qui se rendent très riches avec ces fameux vaccins», a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs déploré l’institutionnalisation de la censure, où à la moindre plainte, les autorités académiques, universitaires ou médiatiques ferment boutique et imposent la censure. «C’est inquiétant», a-t-elle ajouté.

Son recueil de chroniques «L’Art de se mouiller : chroniques pour nourrir le débat» est paru ces jours-ci aux Éditions Écosociété.

Coproduite par Encore Télévision et Fun Média inc, en collaboration avec Québecor contenu et réalisée par Pierre Séguin, l’entrevue inédite des Lapointe peut être regardée dès maintenant sur TVA+. Elle sera diffusée à TVA dimanche à 21h05.