Découvrez cette nouvelle plateforme de commande en ligne pour réaliser une épicerie santé

Après presque 45 ans à offrir aux Québécois.es la plus grande sélection d’aliments et de suppléments naturels et biologiques, les Marchés TAU ajoutent une corde à leur arc avec leur plateforme en ligne. Désormais, vous pouvez acheter tous vos produits préférés en quelques clics.

Que ce soit pour remplir votre panier de produits de haute qualité comme des fruits, des légumes, des aliments en vrac et des produits laitiers, cette destination est tout indiquée pour ceux et celles qui souhaitent se procurer de la nourriture biologique à un prix abordable – parfois même inférieur aux produits réguliers !

D’ailleurs, tout ce qui est vendu chez Marchés TAU ne contient aucun colorant artificiel, sucre blanc, édulcorant artificiel, additif, sulfite non naturel, ni agent de conservation chimique.

Magasinez selon votre appétit, c’est si simple !

Grâce à la plateforme d’achat proposant plus 18 000 produits, vous pouvez faire votre épicerie en ligne chaque semaine. En plus, la livraison est possible le jour même ou le lendemain !

Les différentes sections du site sont d'ailleurs très pratiques

Cuisinez des recettes réconfortantes pour toute la famille

La plateforme en ligne ne s’arrête pas là ! Elle contient quelques inspirations de recettes à concocter avec des produits vedettes disponibles aux Marchés TAU. Testez ces 3 plats simples à cuisiner et parfaits pour la saison automnale.

Pain doré panettone et marmelade canneberge-clémentine
Risotto aux artichauts
Pain d'épices végane aux avelines biologique

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes

Toutes les recettes contenues sur le site de Marchés TAU sont conçues avec des ingrédients disponibles sur la plateforme en ligne. Ils vous serviront à réaliser différents plats plus savoureux les uns que les autres.

Patience Fruit & Co Canneberges Séchées Biologiques
Tau Risotto Aux Artichauts Bio (250 g)
Now Foods Levure Alimentaire en poudre Engevita (225 g)
Bumble Bloom Simili-Miel Biologique Classique (500 g)

Découvrez leur sélection de fromages bio

Les Marchés TAU tiennent de nombreuses variétés de fromages biologiques. Il est même le seul au Québec à offrir du provolone biologique vieilli 18 mois !

Les fromages importés d’Italie PARMIGIANNO REGGIANO BIO - AFFINÉ 24 MOIS: disponible en 250 g, 1 kg, 5 kg ou râpé, ce fromage est délicieux avec des confitures de fruits, du miel ou encore dans des soupes et des purées. Servez-le avec du vin blanc sec. PARMIGIANNO REGGIANO BIO - AFFINÉ 40 MOIS: disponible en 250 g ou râpé, il est adoré des amateurs de pâtes en raison de sa texture friable, en plus d’être excellent servi avec des fruits secs et des noix. Pour l’accompagner, misez sur un verre de vin fortifié rouge. PROVOLONE BIO - AFFINÉ 18 MOIS: disponible en 300 g, 5 kg ou râpé, il est encore plus savoureux mangé avec des olives, des poivrons, des artichauts et des champignons grillés. Ce fromage est également un succès accompagné de vin mousseux.

Pour avoir accès à des produits frais, naturels, biologiques, qui contiennent des ingrédients de haute qualité, rendez-vous au marchestau.com.