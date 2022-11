Jean Lapointe: des rôles marquants au cinéma

En plus de briller sur les planches, Jean Lapointe a connu une belle carrière comme acteur au grand écran, s’illustrant dans plusieurs des films québécois les plus marquants des années 1970.

De Les Ordres à J.A Martin, Photographe en passant par L’eau chaude, l’eau frette, Ok... Laliberté et Ding et Dong : le film, Jean Lapointe a tourné dans une trentaine de longs métrages.

On l’oublie, mais c’est dans la comédie érotique Deux femmes en or, sortie en 1970, qu’il a fait ses premiers pas au cinéma. Le réalisateur du film, Claude Fournier, n’a pas manqué de le souligner, en rendant hommage au chanteur et comédien décédé hier à l’âge de 86 ans.

«Cher Jean Lapointe, salut! Personne n’ose dire, évidemment, que ton premier rôle au cinéma, ça aura été Deux femmes en or, a écrit Claude Fournier sur Twitter. On préfère mentionner Duplessis, ça fait plus chic. J’ai été obligé d’insister pour que Jean Lapointe joue un rôle dans Deux femmes en or. Il était nerveux, mais aussi titillé. Adieu cher acteur, cher ami.»

Après la sortie de Deux femmes en or, Jean Lapointe a enchainé les rôles au cinéma. On l’a vu autant dans des comédies populaires (La pomme, la queue et les pépins, Ti-Mine, Bernie pis la gang) que dans des drames qui ont brillé dans les grands festivals internationaux (Les Ordres, L’eau chaude, l’eau frette, J.A. Martin, Photographe...).

Retour en force

Après avoir pris une pause du 7e art dans les années 1980, Jean Lapointe a brièvement renoué avec le cinéma en 1990 pour jouer dans Une histoire inventée et dans la comédie populaire Ding et Dong: le film.

Mais c’est au début des années 2000 qu’il effectue un vrai retour au grand écran. De 2000 à 2004, il tourne trois films coup sur coup dont Le dernier tunnel, un thriller du cinéaste Érik Canuel (Bon Cop, Bad Cop) qui relate le spectaculaire vol de banque orchestré par le criminel Marcel Talon, en 1993.

Canuel a d’ailleurs rendu hommage à Jean Lapointe dans un message publié hier sur sa page Facebook:

«Notre rencontre fût brève mais tellement enrichissante pour le réalisateur que j’étais à ce moment-là, a écrit Canuel en s’adressant directement au regretté comédien. Merci encore pour cette époustouflante interprétation qui t’a valu la reconnaissance de ton grand talent. Ta traversée n’a laissé personne indifférent tant dans le métier que dans tes œuvres caricatives. Bravo à l’homme que tu as été et que tu es. Tu resteras parmi nous bien longtemps.»

La dernière apparition au cinéma de Jean Lapointe remonte à deux ans, dans la comédie dramatique Mon cirque à moi.

Jean Lapointe en six performances inoubliables:

Les Ordres (1974)

Courtoisie

Jean Lapointe est inoubliable dans la peau de l’ouvrier syndicaliste Clermont Boudreau dans ce film de Michel Brault considéré comme un des grands chefs-d’œuvre du cinéma québécois. Présenté en compétition au Festival de Cannes – où il a remporté le prix de la mise en scène – Les Ordres relate les événements de la crise d’Octobre 1970 en suivant cinq personnages fictifs arrêtés et emprisonnés à la suite de l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre.

L’eau chaude, l’eau frette (1976)

Courtoisie

Jean Lapointe offre une autre composition mémorable sous les traits de Polo, dit «le shylock du Plateau», dans ce classique d’André Forcier sorti en 1976. Le film met en scène un groupe d’adolescents qui complote un assassinat pendant que s’organise une fête pour célébrer le 43e anniversaire de Polo.

J.A. Martin, Photographe (1977)

Courtoisie

Les années 1970 sont florissantes au cinéma pour Jean Lapointe. Après avoir brillé dans Les Ordres et L’eau chaude, l’eau frette, le comédien a eu la chance de jouer dans cet autre classique du cinéma québécois qui a permis à Monique Mercure de remporter le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Duplessis (1977)

Courtoisie

Au sommet de son art, Jean Lapointe a livré une performance exceptionnelle sous les traits de Maurice Duplessis dans cette mini-série de sept épisodes consacrée à la vie de l’ancien Premier ministre du Québec et scénarisée par nul autre que Denys Arcand.

Une histoire inventée (1990)

Courtoisie

Une quinzaine d’années après la sortie de L’eau chaude, l’eau frette, Jean Lapointe a renoué avec le cinéaste André Forcier pour ce film dans lequel il se glisse dans la peau d’un trompettiste de jazz sur le déclin qui revient à Montréal et se fait engager dans un club de jazz.

À l’origine d’un cri (2010)

Courtoisie

Jean Lapointe offre une de ses plus belles récentes performances au cinéma dans ce drame poignant de Robin Aubert (Les affamés). Lapointe y incarne un grand-père alcoolique qui part sur la route avec son petit fils (Patrick Hivon) pour retrouver son fils (Michel Barrette).