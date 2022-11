Jean Lapointe s'éteint à 86 ans

Le chanteur et philanthrope Jean Lapointe s’est éteint à l’âge de 86 ans, a dévoilé sa maison de relations publiques vendredi midi.

L’ancien sénateur est décédé à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Montréal, entouré de ses proches, en raison de complications de santé.

Karl Tremblay / Le Journal de Quebec

Outre son rayonnement au cinéma et sur les planches, Jean Lapointe s’est grandement fait connaître par son combat contre l’alcoolisme, lui qui a justement souffert de cette maladie.

Sa fondation, La Maison Jean Lapointe, a été créée en 1982 et fête cette année ses 40 ans d’existence. Elle a depuis permis d’aider des centaines de personnes a vaincre leur dépendance, que ce soit à l’alcool, aux drogues ou au jeu.

Jean Lapointe laisse dans le deuil sa femme Mercédès, ses sept enfants Danielle, Michelle, Marie-Josée, Maryse, Jean-Marie, Catherine et Anne Elizabeth, ses deux petits-fils Olivier et Jean Auguste, ainsi que ses sœurs Huguette et Suzanne.