Jean-Marie Lapointe au «Monde à l’envers» ce soir

Jean-Marie Lapointe, fils du regretté Jean Lapointe, sera sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers», ce vendredi, pour rendre hommage à son père décédé en matinée à l'âge de 86 ans. TVA diffusera aussi une entrevue inédite réalisée en 2013, ce dimanche.

«Pour la toute première fois, le public pourra visionner cet instant privilégié où il revient sur les moments marquants de sa vie», a indiqué TVA, vendredi après-midi, au sujet de la rencontre entre le père et le fils.

Coproduite par Encore Télévision et Fun Média inc, en collaboration avec Québecor contenu et réalisée par Pierre Séguin, cette heure de confidences peut être regardée dès maintenant sur TVA+. TVA la diffusera ce dimanche, à 21 h 05, après «Révolution».

Quant à l’émission «Le monde à l’envers», animée par Stéphan Bureau, elle est diffusée en direct chaque vendredi, à 20 h, à TVA. Cette semaine, Serge Denoncourt est l’invité spécial et les collaborateurs sont Biz, Sophie Durocher, Raed Hammoud et Judith Lussier.