Jeanick Fournier lance une édition deluxe de son album

La chanteuse Jeanick Fournier a sorti vendredi une édition «deluxe» de son album homonyme, paru plus tôt cet automne.

Cette édition comprend quatre nouvelles chansons, dont deux de Noël, soit «Song for a Winter's Night» et «Chanson pour une nuit d’hiver». On y retrouve également les versions radio de son premier succès, «Ça ira», ainsi que de «Moment».

À sa sortie, l’album de Jeanick Fournier s’est tout de suite installé au sommet du top album québécois, en plus de se positionner à la 13e place du palmarès Billboard des albums canadiens.

La grande gagnante de «Canada's Got Talent» poursuit sa tournée dans les salles du Québec. Pour plus de détails, visitez son site [jeanickfournier.ca].