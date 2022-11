La conclusion de l’enquête vise le MEQ, pas des personnes en particulier, précise le protecteur du citoyen

Au lendemain de son constat de «traitement de faveur» au cabinet du ministre de l’Éducation envers des OBNL proches du pouvoir, le protecteur du citoyen a précisé que les conclusions de son enquête visent le ministère, et non des individus en particulier.

«Notre enquête portait sur le fonctionnement administratif du programme de subventions, incluant la gestion de l'interface entre les autorités du ministère de l’Éducation et le cabinet politique», a déclaré le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, dans un communiqué de presse.

Nos constats et nos recommandations s'adressent tous au ministère de l'Éducation. Notre conclusion d’acte répréhensible vise le ministère de l’Éducation et non des personnes en particulier», a-t-il poursuivi.

Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics | Le Protecteur du citoyen apporte des précisions concernant une conclusion d’enquête : https://t.co/RNEwLYLYT5 — Protecteur du citoyen (@PCitoyen) November 18, 2022

Rappelons que la divulgation qui a menée à l’enquête a été reçue en février 2018, alors que Sébastien Proulx était ministre de l’Éducation. En réaction à la conclusion de l’enquête, M. Proulx s’est indigné.

«On ne m’a jamais appelé. On ne m’a jamais rencontré. Je n’ai jamais été invité à livrer ma version des faits. On diffuse aujourd’hui de façon insidieuse “les constats” d’un rapport qu’on garde confidentiel. Et quelle aurait été ma faute? Secouer le pommier pour mieux soutenir des organismes qui nourrissent les enfants, qui aident les enfants en difficulté d’apprentissage, qui aident les enfants autochtones, qui aident les enfants handicapés !» avait-il lancé, jeudi, dans une déclaration écrite.

Confidentialité

M. Dowd a également tenu à justifier la confidentialité dans ses rapports d’enquête.

«Lorsqu’une divulgation est portée à notre attention et tout au long de l’enquête, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer cette protection. Cela nous permet de mener nos interventions en toute indépendance et impartialité afin de contribuer au renforcement de l’intégrité des services publics», a-t-il souligné.

Le Protecteur a ajouté qu’il ne fera aucun autre commentaire à ce sujet.

Traitement de faveur

Pourtant, les constats du Protecteur sont accablants, et visent parfois des personnes en particulier. Il note par exemple que des « relations de proximité existaient entre le cabinet et certains organismes. Cela faisait en sorte que des décisions étaient prises en amont par le cabinet au détriment du traitement administratif de la demande.»

Ailleurs, il écrit que «certaines recommandations au ministre de ne pas octroyer de subvention ont été transformées en recommandations positives», et encore que « le cabinet a demandé de traiter en urgence le dossier de certains organismes afin de leur octroyer rapidement un financement. »

Rappelons que le programme visé par l’enquête se nommait «Soutien à des partenaires en éducation» et disposait d’une enveloppe de 60 millions $. Le programme n’était assorti, selon le Protecteur, «d’aucun critère objectif pour établir l’admissibilité d’un organisme».

Le programme a notamment servi à financer l’an dernier des organismes de bienfaisance tels que le Club des petits déjeuners du Canada (10 M$), la Fiducie d’Éducation des adultes des Premières Nations (5,3 M$), Allô prof (2,5 M$) et La cantine pour tous (1,2 M$).