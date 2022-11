Martin St-Louis se dit honoré de diriger contre John Tortorella

À l’instar des Blue Jackets, jeudi, les Flyers, qui s’amènent au Centre Bell, traversent un passage à vide. Après avoir connu un début de saison correct, voilà qu’ils viennent de perdre cinq matchs de suite. De plus, ils n’ont savouré que deux gains à leurs neuf dernières sorties.

Une déroute qui nous a valu une autre sortie explosive de John Tortorella, plus tôt cette semaine. « On est pourri », a lancé l’entraîneur-chef des Flyers, lors d’une courte entrevue se déroulant pendant le match que son équipe disputait aux Blue Jackets.

Voilà qui n’était rien pour attendrir l’image de personnage bourru qu’il dégage depuis son arrivée à la barre d’une équipe de la LNH, au cours de la saison 2000-2001.

« Ce que les gens connaissent de lui, c’est ce qu’ils voient derrière le banc et ce qu’ils voient devant les caméras. Le monde qui le connaît comme être humain l’aime encore plus », a souligné Martin St-Louis, qui a joué sous ses ordres pendant six ans et demi.

« Ce sera un honneur de coacher contre lui. C’est un homme pour qui j’ai beaucoup de respect. Il a eu une grande influence sur ma vie », a poursuivi celui que Tortorella avait convaincu d’agir à titre de conseiller des unités spéciales pendant un court moment, avec les Blue Jackets, lors de la saison 2018-2019.

L’heure juste

Jeudi soir, à Boston, Tortorella est devenu le premier américain à diriger 1400 matchs dans la LNH. Au cours de ces 1400 matchs, il s’est forgé une réputation de dur avec une philosophie qui cadre difficilement avec préceptes de douceur et de valorisation répandus aujourd’hui.

« Ça peut paraître plus intimidant quand tu es jeune. Mais ce qu’on peut retenir de lui, c’est que c’est un gars extrêmement juste. Il demande la même chose de tout le monde. Que ce soit ton premier match ou ton 1500e. Si tu travailles fort, il te fera toujours confiance », a lancé David Savard, que Tortorella a dirigé à Columbus.

« Être vrai, c’est la chose la plus importante pour évoluer. Que ce soit avec un enfant que tu veux élever ou un joueur que tu veux améliorer, si la vérité n’est pas la, ce sera impossible de grandir », a indiqué St-Louis, racontant que les joueurs de Tortorella avaient toujours l’heure juste.

Évidemment, pareille méthode amène parfois de la friction. Surtout auprès des vétérans. St-Louis ne s’en cache pas.

« On a eu nos moments, mais ça nous a propulsés à de plus hauts niveaux. On était deux gars qui voulaient la même chose et on avait besoin l’un de l’autre. »

Cette chose, ils l’ont obtenue au printemps de 2004 lorsque le Lightning a remporté la première coupe Stanley de son histoire.