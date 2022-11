« Nous avons appris une leçon » – Brendan Gallagher

Brendan Gallagher porte un « A » sur son chandail. À 30 ans et à sa 11e saison avec le Canadien, Gallagher peut se permettre de parler comme un vétéran. Il l’a fait après cette défaite de 6 à 4 contre les Blue Jackets.

« Nous avons appris une leçon. La première était probablement notre pire période de l’année. Quand tu te places dans le pétrin, tu te compliques la vie. C’est trop difficile de revenir de l’arrière dans cette ligue. Tu peux y arriver de temps en temps, mais pas souvent. Tu ne gagnes pas le match en première période, mais tu peux te tirer dans le pied. »

– Brendan Gallagher

Samuel Montembeault avait encore sur le cœur le quatrième but des Jackets, celui de Sean Kuraly. Avec une égalité de 3 à 3, Kuraly a endormi Evgenii Dadonov et Jordan avant de déjouer le gardien du CH.

« Les deux premières périodes, je jouais bien. Mais je trouve que c’est devenu plus compliqué en troisième. Je n’ai pas aimé le quatrième but. J’ai hésité. Il y a eu un but sur un trois contre un et pour le cinquième but, je n’ai pas vu le tir. On venait de créer l’égalité à 3-3. J’aurais aimé faire les arrêts. »

– Samuel Montembeault

À l’instar de Gallagher, Martin St-Louis a décrit la première période comme la pire de la saison pour son équipe. L’entraîneur en chef ne partageait toutefois pas l’opinion de Gallagher qui refuse de blâmer l’inexpérience et la jeunesse

« On a eu un mauvais départ, mais on s’est replacés assez vite en deuxième période. Mais on se tire dans le pied. C’est-tu la jeunesse ? Un peu. Mais la jeunesse nous donne aussi du positif. Il y avait beaucoup de positif. Je suis plus déçu de la première que d’avoir perdu le match, parce qu’on s’est battus quand même. »

– Martin St-Louis

Nick Suzuki a marqué son 11e but de la saison en plus de récolter une passe sur le but de Jordan Harris. Le capitaine a fait une confession intéressante après le match.

« Nous croyions probablement que c’était pour être plus facile en raison des nombreux blessés chez les Blue Jackets. Marty (Martin St-Louis) a fait de bons ajustements après notre très mauvaise première période. »

– Nick Suzuki