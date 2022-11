Plus de 1 million de dollars amassés pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Le 30e Gala des Émilie de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a permis d’amasser une somme record de 1 010 000 $ pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Les bénéfices s’ajouteront aux dons pour la grande campagne de financement de la Fondation, dont l’objectif est 40 M$.

Photos Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Bombardier

La porte-parole de la Fondation, Pénélope McQuade, et le PDG de la Fondation, Paul Bergeron, entourent les coprésidents d’honneur, Cynthia Guénette, de Demix Béton, Giuseppe Racanelli, d’Ingénia Technologies, et Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli.

La Fondation a pu compter sur de jeunes bénévoles, dont Mathilde, Renaud et Henri Pfister, ainsi que Rémi Deschênes.

Grâce à une contribution exceptionnelle de 225 000 $ de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, et de 225 000 $ de la Fondation Mirella et Lino Saputo, il a été possible de dépasser le cap du million. Lino Saputo est en compagnie de Lise Racanelli, Mirella Saputo et Giuseppe Racanelli.

Une statuette Émilie a été décernée à quatre médecins à titre de visionnaires et initiateurs du CIT. On voit dans l’ordre habituel Paul Bergeron, PDG de la Fondation, Dr Marc Giasson, Dr Gilles Lavigne, Bernard Pitre, le président du CA, sœur Claire Houde, Dr Patrick Bellemare et Dr Ronald Denis.

Lors du gala de Reconnaissance de Bombardier, 1425 employés ont été reconnus pour leurs 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans et 45 ans de service. Le VP senior, Daniel Brennan, et Éric Martel, président et chef de la direction, entourent les lauréates de 25 ans, Lyette Kenney, Sonia Dodaro et Pascale Vallée.

Jean-Claude Charles, qui a été reconnu pour ses 45 ans de service chez Bombardier, est entouré de Paul Sislian, VP exécutif, Pierre Beaudoin, le président du CA, et Éric Martel, président et chef de la direction, ainsi que de sa fille, Jessey E. Charles.