Première mission à l’étranger: Marchand dresse un bilan positif et parle de «grandes perspectives pour la suite»

TUNIS – Au terme de sa première mission à l’étranger, qui s’est déroulée à Paris, au Havre et à Tunis, le maire Marchand s’est félicité d’avoir atteint tous les objectifs qu’il s’était initialement fixés.

« La première chose qui englobe le fait d’apprendre, d’attirer et de rayonner, c’est les liens qu’on crée avec les gens. On a réussi à créer de très bons liens qui ouvrent de grandes perspectives pour la suite », a fait savoir Bruno Marchand, juste avant son retour à Québec.

Ce dernier a particulièrement insisté sur les liens créés entre Québec et l’UNESCO dans les dossiers du patrimoine. « Juste pour ça, le voyage aura valu le coup, a-t-il mentionné. Partout on est passé, les gens ont le goût de travailler avec la Ville de Québec. On peut apprendre les uns des autres. »

Photo Taïeb Moalla

M. Marchand s’est dit « surpris qu’on en soit déjà là » dans ses relations bilatérales avec ses homologues des autres Villes. Il a répété qu’il pense réaliser en moyenne trois missions annuelles à l’étranger pour entretenir ces liens privilégiés et « parce qu’on franchit beaucoup plusieurs barrières » quand le maire est présent à des rencontres.

Interrogé quant à d’éventuels faux-pas durant ce voyage, M. Marchand s’est dit globalement satisfait, mais il a convenu que la durée de certaines rencontres et visites aurait pu être différente pour maximiser le temps.

Des piques aux opposants

Interrogé quant aux opposants, Claude Villeneuve et Jackie Smith, qui ont multiplié les sorties publiques durant cette mission, le maire Marchand s’est fait ironique.

« Ils sont bons. Ils ont de bonnes idées. Ils savent comment ça fonctionne les subventions au gouvernement fédéral. Ils sont super à l’aise pour trouver un local pour l’itinérance », s’est-il moqué en faisait référence à divers sujets abordés cette semaine par les chefs de Québec d’abord et Transition Québec.

Photo Taïeb Moalla

Comme le maire l’avait promis avant son départ de Québec, un premier bilan formel de cette mission sera dressé d’ici six semaines.

Bruno Marchand doit atterrir à Québec, en provenance de Paris, samedi en fin de matinée. Il pourra donc participer au prochain conseil municipal de lundi.