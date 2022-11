Un contrat d’envergure pour Transdev Canada

Le gestionnaire de transport en commun Transdev Canada s’est vu offrir un important contrat pour l’exploitation et l’entretien d’une nouvelle voie de transport en commun rapide à Toronto.

Ainsi, pour une durée de 30 ans, Transdev Canada s’occupera de la Ligne Ontario, une ligne de métro autonome de 15,6 kilomètres reliant le Centre des sciences de l’Ontario et la Place de l’Ontario, selon le contrat attribué par Infrastructure Ontario et Metrolinx. Dans un premier temps, l’entreprise jouera un rôle consultatif dans les phases de conception et de construction du projet.

Les modalités de l’entente n’ont pas été dévoilées par l’entreprise.

«Cette approche implique l'opérateur dès les premières étapes du processus de conception et assure la durabilité du système à long terme. Nous avons un vif intérêt à ce que le produit final réponde à toutes les attentes des usagers puisque nous sommes responsables de l'exploitation de la ligne pour les 30 prochaines années», a expliqué Arthur Nicolet, président-directeur général de Transdev Canada.

Rappelons qu’il s’agit du deuxième contrat d’envergure pour l’entreprise dans le Grand Toronto. En effet, Transdev, assure l’exploitation de la Ligne Hurontario, un système de train léger à 19 arrêts.

Desservant le marché canadien depuis 50 ans, Transdev opère dans plus de 100 municipalités à travers le pays en exploitant 2000 véhicules et en employant 2500 personnes.