Un héritage de bons souvenirs

« De beaux souvenirs, on en a plein et on devient très émus quand on en parle », ont confié Anne Elizabeth et Jean-Marie Lapointe au Journal quelques heures après l’annonce du décès de leur célèbre père, Jean.

« Pour nous, mon père était quelqu’un de tellement authentique », a confié celle qui a récemment collaboré à la réédition de la biographie Pleurires en aidant son père à mettre de l’ordre dans ses plus récents souvenirs.

Anne Elizabeth Lapointe admet que la famille se doutait bien que la sortie de leur père, lors des célébrations du 40e anniversaire de la Maison Jean Lapointe, serait la dernière.

« Avoir chanté à l’âge de 10 ans Chante-là ta chanson sur scène avec mon père est l’un des plus beaux souvenirs, a-t-elle raconté au Journal. Je me rappelle encore ce moment comme si c’était vendredi. »

Pour l’animateur Jean-Marie Lapointe, certains souvenirs les plus précieux ont été créés lorsqu’il est retourné vivre un moment chez son père lors de sa séparation.

« Je suis resté deux ans finalement et pendant ce temps, on a créé de beaux projets : Les sentiers de ma vie, un album et un spectacle baptisé Faces à farces, a-t-il raconté. Au-delà du coup d’éclat d’un numéro, je retiens le plaisir d’avoir pu vivre cela avec mon père. »

Funérailles nationales possibles ?

Aux nombreuses personnes qui lui ont demandé vendredi si son célèbre père aurait des funérailles nationales, Jean-Marie Lapointe n’avait pas encore de réponse sauf celle-ci : « Je crois, en effet, que mon père mériterait grandement des funérailles nationales ! »

« C’était un homme extrêmement simple, il était humble dans sa façon d’être », poursuit celui qui ne manquait pas de dire « je t’aime » à son père chaque fois qu’il le quittait.

« Il était un exemple qu’on pouvait passer à travers l’adversité. Il a trouvé, je crois, une certaine rédemption en donnant son nom à la Maison Jean Lapointe. C’était sa plus grande fierté. C’était un homme sensible, aimable, généreux, qui n’a pas eu peur de montrer sa vulnérabilité et qui nous a tous touchés ici au Québec de par son grand talent. »

Un homme intègre

L’agente d’artiste Ginette Achim, qui travaillait avec Jean Lapointe depuis plus de 15 ans, a vanté l’intégrité de celui qui était devenu son ami.

« C’était un être exceptionnel. Il passait par-dessus, par exemple, une douleur pour rendre aux gens l’intérêt qu’il avait pour eux. Il avait cette grandeur-là. C’était un ami, car l’amitié n’a pas d’âge. C’est un gros morceau. »

Le comédien Benoît Brière, auteur de la préface de la biographie de Jean Lapointe, avait révélé au Journal en octobre dernier que le duo travaillait à un projet cinématographique commun.

« Il y aura quelque chose, promis ! » avait-il confié lors du 40e anniversaire de la Maison Jean Lapointe.

« Benoît adorait et respectait Jean et vice versa », a poursuivi Ginette Achim qui travaille aussi avec Benoît Brière.

L’acteur s’était dit honoré et intimidé d’avoir été choisi pour écrire la préface de la biographie de monsieur Lapointe.

Le Journal était présent lors de la dernière sortie publique de Jean Lapointe : les célébrations du 40e anniversaire de la Maison Jean Lapointe, en octobre dernier.

Affaibli à sa Dernière sortie

Visiblement affaibli (l’acteur avait accumulé les problèmes de santé dans la dernière décennie : AVC, cancer, séjours en CHSLD, démence) et se déplaçant en fauteuil roulant, le chic comédien avait pourtant pris le temps de rencontrer des résidents de la Maison Jean Lapointe avant d’assister à la cérémonie et aux discours offerts.

Il avait même blagué au micro, entouré de sa conjointe Mercédès, de sa famille et de ses nombreux amis.

« J’ai passé des années difficiles [...], avait chuchoté Jean Lapointe au micro. Du fond de mon cœur, je veux vous dire un gros merci. Merci pour ceux que cet organisme a aidés, c’est peut-être ce dont je suis le plus fier, même si je ne suis que l’instigateur. »

Doux souvenirs pour Pierre Karl Péladeau

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a tenu à rendre hommage à Jean Lapointe en soulignant la grande amitié qui unissait le comédien et son père, Pierre Péladeau.

« Je connais Jean Lapointe dans le contexte de son amitié avec mon père, a-t-il expliqué au Journal. Ils s’amusaient beaucoup tous les deux, on l’a vu fréquemment à la maison. On les voyait blaguer et s’amuser, mais on les voyait aussi investis, car il n’y avait pas toujours que du bonheur à la maison : il y avait aussi parfois des gens qui venaient demander de l’aide pour débuter leur cure. »

Il est aussi revenu sur la dernière fois où il a pu s’entretenir avec le grand homme ; lors de la soirée de célébrations du 40e anniversaire de la Maison Jean Lapointe, en octobre dernier.

« Je ne pouvais pas faire autrement que de le féliciter et de mettre en valeur sa générosité, raconte-t-il à propos de ce qu’il lui avait glissé à l’oreille pendant cette soirée spéciale. L’organisme porte son nom et sa souffrance. Il s’en est sorti, a rebondi et en a fait un message d’espoir. »

Il ne pétait pas de la broue

La proximité de Jean Lapointe et des Québécois tenait, croit-il, à l’humilité et à la simplicité du comédien.

« Mon père avait une expression, il disait : il ne pète pas de la broue ! Jean Lapointe était un gars simple. Il a commencé au bas de l’échelle comme beaucoup de Québécois. Ce que nous avons aujourd’hui provient de quelque part, et ce quelque part, ce sont des hommes comme Jean Lapointe qui en sont les bâtisseurs. Nous sommes des milliers au Québec à être en deuil aujourd’hui. »