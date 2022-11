Une marque qui en dit long à la portée des Bruins

Les Bruins de Boston continuent de régner en rois et maîtres sur leur patinoire du TD Garden et ils passeront à l’histoire avec une autre victoire à la maison, samedi, face aux Blackhawks de Chicago.

• À lire aussi: LNH: qui arrêtera les Devils?

• À lire aussi: Flyers: qui va retenir l’attention?

• À lire aussi: Temple de la renommée: l’année d'Henrik Lundqvist?

Les meneurs au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont défait les Flyers de Philadelphie 4 à 1, jeudi, et ont enlevé les honneurs des 10 premiers matchs de la campagne disputés à leur domicile. Ils égaleront la marque de 11 établie par les Hawks de 1963-1964 et les Panthers de la Floride de la dernière saison s’ils gagnent en fin de semaine. Cette excellence en 2022-2023 paraît plutôt invraisemblable pour quantité d’observateurs et également pour les joueurs des Bruins eux-mêmes.

«C’est dur de remporter une partie, mais obtenir autant de victoires – 15 en 17 rencontres –, c’est incroyable, a déclaré le vétéran David Krejci au site NHL.com. Personne n’a prévu cela, mais on garde la tête froide. On se concentre sur une tâche à la fois et récemment, on a effectué du bon travail sur ce plan.»

Cependant, les porte-couleurs de la formation du Massachusetts ne sont pas les seuls responsables de leurs succès, d’après eux. La contribution de l’entraîneur-chef Jim Montgomery n’est pas à dédaigner, aux dires de l’attaquant Nick Foligno.

«Je pense que ce qui est vraiment bien dans le système de jeu, c’est qu’il est si rapide, mais aussi prévisible. C’est fait sur mesure pour de nombreux gars à l’intérieur de ce vestiaire et on sent, quand nous jouons, qu’on connaît en quelque sorte l’endroit où les coéquipiers sont censés se retrouver. Il s’agit d’un sixième sens et c’est très dangereux pour l’adversaire.»

«Si vous effectuez les bons gestes, vous terminerez toujours les matchs avec le sentiment du devoir accompli, a enchaîné le gardien Linus Ullmark. On fait l’action appropriée depuis longtemps déjà et on voit que cela rapporte. Il faut seulement continuer.»

Le titre déjà en poche?

La saison est loin d’être complétée, mais il faut se demander si Boston a déjà en main le titre de la section Atlantique. Le club détient une priorité de huit points sur ses plus proches poursuivants, les Maple Leafs de Toronto, qui ont également disputé une partie de plus. Aussi, ceux qui tendent à croire qu’il trébuchera dans ses duels à l’étranger devraient noter que les Bruins ont récolté cinq gains en sept sorties à l’extérieur jusqu’ici.

D’ailleurs, après la visite des Hawks, ils auront droit à un bon test, car ils se frotteront au Lightning de Tampa Bay, lundi, et aux Panthers de la Floride, mercredi, en sol ennemi.