VALLÉE, Louise



Le 13 novembre, aux Soins Palliatifs Gracia de Montréal, est décédée Mme Louise Vallée, à l'âge de 68 ans, fille de Gisèle Vallée (Dunberry) et de feu Georges Vallée.Elle laisse dans le deuil son conjoint de toujours Pierre Hamel, ses fils Éric (Marilyn) et Mathieu (Nancy), ses quatre petits-enfants Charlotte, Zack, Henri et Émilia ainsi que ses soeurs Francine (Raymond), Danielle (Denis), feu Lisette (Jacques St-Hilaire), ses neveux, nièces, parents et amis.Tout comme Lisette, elle a livré une bataille sans relâche face à la maladie et a fait preuve d'un courage exemplaire.La famille tient à remercier toute l'équipe d'oncologie de l'hôpital du Sacré-Coeur ainsi que le personnel des Soins Palliatifs Garcia de Montréal.La famille accueillera parent et amis le mercredi 23 novembre 2022 de 14h à 17h, au complexe :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h30 suivie d'une réception.