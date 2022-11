LAPLANTE, Gilles



De Beauharnois, le 28 septembre 2022 à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Laplante.Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert, Kathleen, Sylvain, Caroline et Richard, leurs conjoints et conjointes, leur mère Louise Brunet, ses 15 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, sa soeur Louise, ses frères : Claude et André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 novembre 2022 de 11h à 15h au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une cérémonie d'adieu suivra à 15h en la chapelle du salon. Il reposera au cimetière St-Clément de Beauharnois.