GOSSELIN, Rolande



À Varennes, le 12 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rolande Gosselin, épouse en 1ères noces de feu Bruno Mercier et en 2e noces de feu Jean-Paul Tardif.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Sylvie Asselin), Pierre (France Morrissette), feu Manon (Michel Roland), ses petites-filles Émilie, Marie-Michele, Vanessa et Karine, ses arrière-petits-enfants Arthur, Juliette, Charlie et Auguste, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 27 novembre 2022 de 12h à 14h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 14h dans le salon du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.