POIRIER, Madeleine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madeleine Poirier, à l'hôpital de LaSalle le vendredi 4 novembre 2022, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Denise Vézina, son beau-frère Gilles Constant (feu Murielle), ses nièces Elaine (Jacques), Danielle (Jean-Marc) et Nathalie (Dave), ses petits-neveux et petites-nièces : Katherine, Alexandre, Marie-Claude, Maxime, Stéphanie, Nicholas et William ainsi que la famille de Denise et plusieurs amis.Sa profession d'infirmière lui a permis de travailler auprès des réserves des Premières Nations du nord du Québec et de terminer sa carrière au Parlement canadien.Un merci tout spécial à Gina et Julie de l'hôpital de LaSalle pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi 26 novembre 2022 à compter de 13h00, suivi de la cérémonie à 15h00 à la chapelle de la résidence.Des dons à l'hôpital de LaSalle seraient appréciés.