DUMAS, Denis

Né en juin 1944, Denis Dumas, linguiste et professeur retraité, s'est éteint paisiblement, à la suite du courageux combat contre une longue maladie, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, le mardi 8 novembre 2022.Il laisse dans le deuil son compagnon de vie des vingt dernières années, Sylvain Roy, ainsi que son frère Alexandre, une figure reconnue de l'information de la télé de Radio-Canada, sa belle-soeur Roseline Béchard, ses neveux Jean-François Dumas (Catherine Fagnan), aussi journaliste à la Société Radio-Canada, et Charles Dumas (Catherine Cateysson), formateur - montage de lignes à Hydro-Québec, ainsi que leurs petits-enfants, respectivement Florence et Rosalie, suivies de Charles-Antoine et Justine.Il a fait ses études supérieures à l'Université de Californie à San Diego, puis à l'Université de Montréal où il a obtenu son Ph.D. en 1978. Le sujet de sa thèse était la phonologie du français de Montréal. Denis a été professeur au département de linguistique à l'UQAM, dès la fondation de cette université en 1969, et ce jusqu'à sa retraite en 2003.Docteur en linguistique passionné, il s'est souvent engagé dans sa communauté scientifique et à son département. Il a également été membre de nombreuses associations linguistiques, directeur du département de linguistique de l'UQAM, et a dirigé, de 1998 à 2004, la Revue québécoise de linguistique qui faisait sa fierté. Estimé de toutes et tous ses collègues, il avait un champ d'intérêt marqué pour les prononciations en français québécois. Il a gagné, en outre, une grande estime de l'équipe des cours de grammaire du français écrit, dont il a été responsable pendant quelques années. Après sa retraite, il fut un collaborateur consultant au projet de recherche FRANQUS de l'Université de Sherbrooke, à l'origine du dictionnaire USITO; dictionnaire en ligne paru en 2013 et qui, tout en dressant un portrait global et actuel du français, ouvre une aussi large fenêtre sur l'expérience nord-américaine de cette langue, et tout particulièrement sur la place qu'elle occupe dans la société et la culture québécoise.Repose en paix Denis!La famille recevra les condoléances le dimanche 27 novembre de 13h00 à 17h00, au :