NOËL de TILLY, Denise



À l'Hôpital de Valleyfield, le 1er novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denise Noël de Tilly.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Danielle, Michel (Lori), Andrée (Lance) et François (Susan), ses petits-enfants, Lee, Meghan, Michelle, Korbin et Annika, ses arrière-petits-enfants, Nolan et Hannah, son frère Ferdinand (Colette), sa soeur Gisèle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 25 novembre 2022, de 13h à 16h, à la :VAUDREUIL-DORIONUne liturgie de la Parole sera célébrée, sur place, à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient appréciés.