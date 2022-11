GIRAUDIAS, Denise



La famille de Denise Giraudias, épouse de feu Albert Costo, a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 5 novembre 2022 à Montréal à l'âge de 89 ans. Fille de Eugène Giraudias et de Délia Turcotte.Précédé de son frère René, elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Paul Brossoit) et Pierre, son petit-fils Charles, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 27 novembre 2022 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h directement en salon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Providence St-Joseph pour les bons soins prodigués à Mme Giraudias.