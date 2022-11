BRAIS, Jean-Marc



Il s'est envolé paisiblement le 10 novembre 2022, aux soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu.Il laisse dans le chagrin ses enfants Manon (Gaétan), Josée (Marc), Marc Jr (Judith), Michel, Éric (Jocelyne), son frère Bernard (Normande), sa soeur Marie-Paule, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ainsi que sa douce compagne Lucette et ses enfants Julie (Mélanie), Martine (Claude) et Sylvain (Claudine).Un remerciement chaleureux à Caroline Allaire et son équipe du CLSC ainsi qu'au personnel de la Résidence Oasis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 complexehr.comle vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30, suivra une célébration en sa mémoire à 15h30 au complexe même.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation Santé du Haut-Richelieu. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au site de la fondation.