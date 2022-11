DUROCHER, Alain



De St-Jean-Richelieu, le mardi, 15 novembre 2022 à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Alain Durocher, époux madame Josée Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Véronique Drolet (Simon), sa petite-fille Charlie, sa mère Lise Dallaire, son père feu Yves Durocher, ses frères Jean (Kayla) et Martin (Christine), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en la Cathédrale St-Jean-l'Évangéliste, 215 Rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6, samedi le 26 novembre 2022 dès 10h et suivront les funérailles à 11h.